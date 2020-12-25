Российские католики в Рождество помолились о прекращении пандемии

О завершении пандемии коронавируса, исцелении от болезней, о соцработниках, медиках и властях молились верующие в католических храмах России на Рождество Христово, рассказал РИА Новости генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

«Специальной молитвы об окончании пандемии нет: мы служим рождественские мессы, но во время каждой литургии читается молитва верных, где есть прошения. В каждом приходе это формулируется по-своему, но понятно, что в сердцах людей, в умах эта просьба к Богу сейчас – занимает особенное место. В католических храмах молились об исцелении от болезней, о помощи божией для врачей, социальных работников, властей, благополучном преодолении пандемии», – сказал отец Кирилл.

По его словам, в Рождество он временно служит в Калининградской области, так как несколько местных католических священников были госпитализированы с коронавирусом.

«У людей с одной стороны – большая радость о Рождестве, а с другой стороны – серьезность, связанная с соблюдением мер безопасности и с тем, что, к сожалению, во многих семьях есть заболевшие. Поэтому молитвы в этом году – о тех, кто болен, о врачах, соцработниках и медиках, которые занимаются разработкой и продвижением вакцин. Надеемся, что в наступающем году у нас получиться преодолеть эту общую напасть», – заметил священник.

Он отметил, что Рождество – праздник «рождения божественной жизни среди людей». «С воплощением Христа, божественное и человеческое становятся связанным – и Бог действительно находится посреди нас и внутри нас. Многие интерпретируют это так, что если Бог внутри меня, то мне никто больше не нужен – не нужна Церковь, община. Это не так: веру, присутствие Бога можно открыть только в общении с другими верующими».

По его словам, вера «раскрывается через общение и совместную молитву». «В Рождество хочу пожелать людям присутствия Бога внутри, а также открыть радость общения с другими верующими, которое способно преобразить нашу жизнь и дать уверенность среди непростых тревог и забот», – заключил собеседник агентства.

В свою очередь председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци в своем рождественском послании к верующим подчеркнул значение в праздник Рождества «приемного отца» Иисуса — святого Иосифа. «Дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас со светлым Рождеством Христовым и желаю всем вам почувствовать покровительство святого Иосифа, в эти моменты, которые являются настоящим испытанием для всех нас. Христос рождается – славьте его», — сказал архиепископ, слова которого приводятся на сайте архиепархии.

Фото Ольги Хруль