Российская оперная певица посвятила музыкальный альбом Папе Римскому

Первый сольный альбом оперной певицы Светланы Касьян Fratelli Tutti, посвященный Папе Римскому Франциску, выйдет на музыкальных платформах 17 декабря, в день 85-летнего юбилея понтифика, рассказала певица РИА Новости.

«Это мой первый сольный альбом, он был записан в июне в студии в Лос-Анджелесе. Fratelli Tutti в переводе с итальянского означает «Все – братья», такое же название было у последней энциклики понтифика в 2020 году. Он обращается не только к католикам, а к верующим всего мира, напоминая, что людям разных религий и национальностей необходимо жить в мире. Альбом сделан в этой концепции, в него вошли композиции на разных языках – итальянском, грузинском, армянском, еврейском, латыни.

Альбом посвящен Папе Римскому и выйдет 17 декабря в день рождения Папы, ему исполнится 85 лет», – рассказала Светлана Касьян.

Продюсер и супруг певицы, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов отметил, что певицу и понтифика связывают дружеские отношения, он давний поклонник ее таланта. В 2019 году певица была удостоена Папой Франциском рыцарского ордена святого Сильвестра за заслуги в области культуры.

«Папа Римский – большой любитель оперы, он слушает треки Светланы, еще он любит аргентинское танго – композиция La Cumparsita в альбоме посвящена Папе Франциску. Светлана вот уже 12 лет поет в лучших оперных театрах Италии, ей посчастливилось попасть на аудиенцию в Ватикане к Папе Франциску, получить от него бесценные советы», – рассказал Севастьянов.

Российская оперная певица (сопрано) Светлана Касьян родилась 24 июля 1984 года в Батуми, Грузинская ССР. Певица закончила Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, стажировалась у Пласидо Доминго. В 2010 году Касьян дебютировала на сцене Большого в партии Купавы в опере Римского-Корсакова «Снегурочка», позднее выступала здесь же в партиях Фата Морганы («Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева) и Настасьи («Чародейка» Петра Чайковского). В 2011 году состоялся дебют в Италии в городе Бари в Девятой симфонии Бетховена. Певица выступала на сценах туринского Teatro Regio, театра Ла Фениче в Венеции в заглавной роли в опере «Тоска», в Театре имени Лучано Паваротти в Модене, в оперном театре Болонье.

В 2013 году певица выступила с сольным концертом в Риме, организованным под эгидой президента Италии и Папского совета по культуре. В тот же день удостоилась личной аудиенции Папы Франциска. В 2017 и 2018 годах Папа повторно принял певицу на аудиенции и возвел Касьян в ранг Дамы ордена Святого Сильвестра*.

*Папский рыцарский Орден Святого Сильвестра — государственная награда Ватикана. Ее присуждают мирянам, имеющим заслуги перед Церковью. Обычно кавалерами ордена становятся люди, отличившиеся в области науки, искусства и литературы. Орденом могут награждаться как католики, так и представители других конфессий. Касьян стала первой оперной певицей – кавалером («дамой») ордена за всю историю Ватикана.