Россия: день молитвы и покаяния в столетие легализации абортов

18 ноября будет отмечаться печальная дата: ровно сто лет назад, 18 ноября 1920 года, впервые на государственном уровне было узаконено искусственное прерывание беременности; это произошло в Советской России. С тех пор законы многократно менялись, однако легализация аборта привела к необратимым и универсальным последствиям для понимания прав человека и для медицинской этики.

По этому случаю участники духовной программы «Виноградник Рахили», направленной на исцеление личности после совершенного аборта, обратились к Конференции католических епископов России с просьбой совершить в этот день покаянные богослужения в российских католических приходах и общинах. «Мы просим вас сделать так, — пишет, обращаясь к епископам, инициативная группа, — чтобы эта трагическая дата – 100-летие легализации абортов, не оказалась забытой Католической Церковью в России. Мы должны принести покаяние за то, что это зло было выпущено на волю».

Конференция католических епископов подержала эту инициативу. Как разъяснил генеральный секретарь ККЕР отец Штефан Липке, 18 ноября, а также в предыдущие и последующие дни в приходах России верные будут усиленно молиться о защите жизни, в то время как священники в своих проповедях будут говорить о грехе аборта.

Католики будут просить прощения за то, что была допущена легализация абортов, молиться об обращении тех, кто пропагандирует аборты и содействуют им, а также о тех, кто продвигает культуру жизни и помогает женщинам и семьям, оказавшимся в трудной ситуации.

17 и 18 ноября в разных приходах Российской Федерации состоятся Святые Мессы о защите жизни и молитвенные бдения перед Пресвятыми Дарами. В начинании принимают участие и католики соседних стран.



Источник: Vatican News