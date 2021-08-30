Россия будет представлена на конференции о защите детей от насилия

В Польше идет подготовка к конференции, посвященной защите несовершеннолетних в Церкви, – «Наша общая миссия по защите детей Божьих». Русский язык будет одним из официальных языков конференции, наряду с польским, итальянским и английским.

Встреча, организованная Папской комиссией по защите несовершеннолетних и польским Центром защиты детей, пройдет в Варшаве с 19 по 22 сентября. Она соберет представителей поместных Церквей Центральной и Восточной Европы – всего из 18 стран, в том числе Украины, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии и России.

Организаторы сообщили, что ее основной целью будут размышления и обмен мнениями по поводу того, что было сделано и что предстоит сделать в сфере защиты несовершеннолетних от сексуальных злоупотреблений духовенства.

Российскую Федерацию будет представлять священник-иезуит Штефан Липке SJ, генеральный секретарь Конференции католических епископов России, который в период с 2019 по 2020 год был ответственным за обучение духовенства России и Киргизии в сфере защиты несовершеннолетних, а в настоящий момент несет такое же служение в Независимом российском регионе Общества Иисусова.

Отец Штефан будет одним из модераторов встречи в Варшаве, вместе со своим собратом Хансом Цоллнером, президентом Института антропологии и междисциплинарных исследований в области достоинства человека и заботы об уязвимых лицах, и представителем Папской комиссии по защите несовершеннолетних профессором Ханной Сухоцкой.

Конференцию откроет 19 сентября президент Польской епископской конференции монсеньор Станислав Гондецкий; будет зачитано специальное послание Святейшего Отца участникам конференции. С докладом о необходимости покаяния и обращения выступит кардинал Шон Патрик О’Мэлли. Второй день обсуждений начнется докладом профессора Томаша Халика из Чехии: «Постсоветский менталитет и сексуальное насилие над детьми в Церкви. Культурный анализ». Третий день конференции будет посвящен богословским и пастырским последствиям сексуальных злоупотреблений духовенства. Будет также обсуждаться будущее сотрудничество между поместными Церквами Центральной и Восточной Европы в деле предотвращения злоупотреблений.

Напомним, что в 2019 году Конференция католических епископов России приняла в окончательной редакции документ «Принципы работы и правила поведения с несовершеннолетними». Работа над этим документом не была напрямую связана со скандалом, вспыхнувшим в разных епархиях Католической Церкви в мире. Целью документа была защита несовершеннолетних, обеспечение прозрачных отношений с ними, но также и защита доброго имени взрослых, чтобы избежать подозрений в неподобающем поведении.

В документе поместной Церкви утверждается, что «особым образом несовершеннолетние уязвимы перед различными формами злоупотребления со стороны взрослых. Такое злоупотребление доверием и властью причиняет глубокую боль и ущерб жертвам использования и их родным. К сожалению, мировой опыт показывает, что эти злоупотребления имели и могут иметь место со стороны представителей религиозных общин, что причиняет особый ущерб не только несовершеннолетним и их родным, но и местной общине и Церкви в целом. Среди различных форм злоупотребления особо тяжелым является сексуальное использование. Оно является противозаконным, глубоко безнравственным, наносит разрушительный духовный, эмоциональный и психический ущерб жертвам и их родным и представляет собой глубокое злоупотребление доверием в пастырских, человеческих и профессиональных взаимоотношениях. Как заметил Папа Иоанн Павел II на встрече с лидерами Католической Церкви в 2002 году, совращение молодежи «во всех отношениях недопустимо и справедливо рассматривается обществом как преступление; это также ужасающий грех в глазах Бога»».

Документ был разработан епископами, священниками и экспертами; российские пастыри воспользовались уже готовыми аналогичными документами, которые были приняты монашескими конгрегациями и епископатами других стран, в частности, Польши, Испании, Англии и США. К созданию документа были привлечены местные юристы; учитывались местные реалии работы с несовершеннолетними на территории Российской Федерации.



Источник: Vatican News