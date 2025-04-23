Роль камерленго в период Sede Vacante

Каковы обязанности камерленго — кардинала, управляющего Апостольским Престолом в период Sede Vacante, то есть с момента смерти Епископа Рима и до избрания нового Папы? Как его назначают, и кто занимает эту должность сегодня?

После кончины Папы Франциска в понедельник, 21 апреля, внимание СМИ переключилось на процесс избрания его преемника. Во многих материалах (в том числе в соболезнованиях светских и духовных лидеров, — Прим. ред.) мы встречаем титул «камерленго», зачастую без пояснений того, кто это и в чем заключается его роль.

Камерленго — это кардинал, специально назначаемый Папой для руководства Апостольской Палатой и распряжения материальными благами Святого Престола в период Sede Vacante. Само слово «камерленго» происходит из итальянского языка, этимологически оно связанного с термином «камергер» — изначально придворный, состоящий на службе в королевском доме. Оба слова восходят к латинскому camera («палата»). «Камерленго» буквально означает «служитель папских покоев».

Таким образом, камерленго обеспечивает административное управление Церковью после смерти Папы (или, в исключительных случаях, его отречения), пока престол Святого Петра остается вакантным.

В настоящее время эту должность в Римской курии занимает ирландско-американский кардинал Кевин Фаррелл, назначенный Папой Франциском 14 февраля 2019 года. Он сменил французского кардинала Жан-Луи Торана, скончавшегося в июле 2018 года.

Именно камерленго зачитал утром 21 апреля сообщение о кончине Папы Франциска.



Что происходит после смерти Папы?

При вакантности Апостольского Престола все кардиналы, возглавляющие дикастерии (ведомства Курии), слагают полномочия — за исключением камерленго. Управление Церковью переходит к Коллегии кардиналов, созываемой на Генеральную конгрегацию. Однако её функции ограничены: она не может принимать решения, выходящие за рамки периода Sede Vacante.

Апостольская конституция Universi Dominici Gregis, изданная Иоанном Павлом II и дополненная Бенедиктом XVI, прямо указывает:

1. Во время вакантности Апостольского Престола Коллегия кардиналов не обладает властью или юрисдикцией в вопросах, относящихся к компетенции Верховного Понтифика при жизни или в период исполнения им обязанностей; такие вопросы полностью и исключительно сохраняются за будущим Папой.

2. В этот период Коллегия управляет Церковью лишь для решения текущих дел и неотложных вопросов (см. п. 6), а также для подготовки всего необходимого к выборам нового Папы.

Камерленго также обязан подтвердить смерть Папы, сообщить об этом декану Коллегии кардиналов, который, в свою очередь, оповещает дипломатический корпус и созывает конклав. В течение этого процесса камерленго хранит ключи от дверей Сикстинской капеллы.

Согласно Universi Dominici Gregis (§17), «Камерленго Священной Римской Церкви обязан охранять и управлять имуществом и временными правами Святого Престола».

После избрания нового Папы именно камерленго вручает ему Кольцо рыбака (символ преемственности от апостола Петра), сопровождает его в папские апартаменты и передает ключи.



Источник (англ.): Aleteia

Источник и русский перевод: Рускатолик.рф