РКЦ в Белоруссии из-за пандемии отменила традиционные рождественские встречи и деление облаткой

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией у католиков Белоруссии отменяются традиционные рождественские встречи и деление облаткой с участием иерархов, соответствующее распоряжение размещено на сайте Catholic.by в четверг.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, заботясь о духовном и физическом здоровье людей, в Минско-Могилевской архиепархии отменяются традиционные рождественские встречи и деление облаткой с участием иерархов», — говорится в распоряжении.

Вместе с тем, в приходах по решению настоятелей можно пригласить верующих на мессу или другое специальное богослужение, помолиться и символически поделиться облаткой.

«Традиционное пастырское посещение семей с благословение домов и квартир (Коляда) может осуществляться исключительно по приглашению конкретной семьи или человека с соблюдением рекомендаций министерства здравоохранения и ранее выданных распоряжений церковных властей», — отмечается в документе, который цитирует Интерфакс.

Традиционные вертепы-ясли в костелах и часовнях или рядом с ними необходимо установить таким образом, чтобы исключить возможность образования возле них скопления людей.

Распоряжение подписано архиепископом Тадеушем Кондрусевичем и датируется 3 декабря.