Римский священник воспринял призыв Папы Франциска буквально

Римский священник Франческо Пеше воспринял буквально призыв Папы Франциска: его храм открыт целый день, с утра до позднего вечера, но настоящим «офисом» для настоятеля стала небольшая живописная площадь перед церковью – Мадонна-аи-Монти. Именно здесь дон Франческо проводит большую часть своего времени, выслушивая людей, разговаривая с ними, утешая, давая советы и предлагая помощь. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Отцу Франческо 55 лет, он является настоятелем прихода Санта-Мария-аи-Монти, расположенного в одном из центральных районов Рима. Приглашение Папы Франциска стать «выходящей Церковью» он воспринял всерьез и буквально. «Я всегда думал, что священник большую часть жизни должен провозить посреди своей общины, — рассказал дон Франческо корреспонденту «Оссерваторе Романо», давая интервью прямо там, на площади, и часто отвлекаясь, чтобы приветствовать своих прихожан. – Приход – не крепость, которую нужно защищать, прежде всего это община людей, живущих на определенной территории». В случае прихода дона Франческо речь идет о территории не совсем обычной. «Коренные» жители в основном очень пожилые, а в последнее время здесь поселилось немалое число менеджеров и индивидуальных предпринимателей. В этом историческом центральном районе Рима родились Юлий Цезарь и Марциал, и сегодня он также символизирует власть и оживленную ночную жизнь. Дон Франческо видит здесь «деревню» внутри города – «окраину в центре», где все друг друга знают и, что немаловажно, радушно принимают иностранцев. Дон Франческо в прошлом был инструктором по вождению, и он проводит параллели между этой профессией и своей священнической жизнью. Например, каждый раз, заходя в конфессионал, он вспоминает, как проводил долгие часы в закрытой кабине автомобиля, где нередко велись доверительные беседы.

«Сегодняшняя Церковь, — говорит дон Франческо, — это дочь Павла VI, именно он принес великий разрыв, оставаясь на стезе традиции». Папа Франциск – это также «человек разрыва». Он призывает порвать с клерикализмом и самореференцией. Слово «разрыв» пугает, однако он необходим: лучше быть Церковью разбитой, чем уснувшей, убежден дон Франческо Пеше. Нет сомнения в том, что мы, католики, «немного вздремнули, прежде всего в деле милосердия». Одним из конкретных шагов приближения к пастве стало изменение расписания Святых Месс. «Мы живем в постиндустриальном обществе, но ритмы Церкви иногда даже не знакомы с обществом индустриальным, мы остановились на сельском распорядке, — поясняет священник. — Если ты служишь Мессу в семь утра, не надо жаловаться, что на нее приходят только бабушки. Я же перенес службу на 13.15. Теперь на нее приходят служащие Итальянского банка и других офисов во время обеденного перерыва. Следующая Месса – в 9 часов вечера, на нее приходит очень много народу». «Когда Папа сказал, что неправильно держать церкви закрытыми, — продолжает отец Франческо, — я отреагировал с большим энтузиазмом. Теперь наш храм открыт без перерыва с 7 до 22 часов. Понимаю, что могут возникнуть проблемы безопасности, но они решаемы. Жалко, что в центре храмы закрывают с полудня до четырех».

В упомянутом столичном районе проживает большое число иммигрантов, — в основном это консьержи, охранники, курьеры. Но не только: когда Папа призвал принять в приходах беженцев, дон Франческо переделал свою канонику, разделив ее на две квартиры, и в одной из них теперь живут сирийские беженцы, — приход принял всего шестнадцать человек. Вместе с тем священник отмечает, что гостеприимство по отношению к иностранцам и милосердие к бедным не производят радикальных перемен в самих местных жителях. Он считает, что добрые дела нередко остаются поверхностными, данью традиции. Это проявляется, например, в том, что прихожане оказывают материальную помощь иммигрантам, а потом позволяют себе ксенофобские высказывания. Таким образом, волонтерство воспринимается как своего рода этический долг, но он о не становится причиной общечеловеческого и духовного роста. Переходя еще к одной теме, близкой Папе Франциску, священник отмечает, что клерикализмом иногда болеют и миряне: «Это случается всякий раз, когда исповедание веры путают с психологической потребностью самоидентифицироваться».

На территории прихода дона Франческо находится храм украинского греко-католического экзархата. Среди его прихожан – немало домработниц и сиделок прихожан дона Франческо. Между двумя приходами сложились добрые отношения. На этой же территории есть еще одно не совсем обычное место. «Это — улица красных фонарей, — поясняет дон Франческо. – Здесь проституция имеет тысячелетнюю историю, еще со времен Мессалины. Я был там для пасхального благословения: позвонил, мне открыли, мы поговорили. Между нами выстроились отношения доверия и помощи. В основном там иностранки, а они очень в этой помощи нуждаются».