Римский симпозиум к годовщине энциклики Fratelli tutti. Папа: братство – это способ творить историю

8 и 9 ноября Джорджтаунский университет и журнал Общества Иисусова La Civiltà Cattolica организуют в Риме конференцию на тему «Культура встречи: будущее межкультурного и межрелигиозного диалога». По этому случаю Папа Франциск направил её организаторам специальное послание, в котором напоминает, что диалог и уважение – это «путь к созиданию будущего».

В современном взаимосвязанном мире «нам трудно слушать и понимать друг друга», отмечает Папа, поэтому диалог был и остаётся «подлинным выражением человека, путём, который следует проходить с терпением, чтобы превратить соперничество в сотрудничество».

Папа Франциск благодарит организаторов встречи за внимание к этой важнейшей теме, которая помогает многим людям «стать мастерами и ремесленниками культуры, способствующей взаимопониманию». Святейший Отец призывает людей доброй воли «тратить энергию на воспитание уважительной открытости по отношению к другим, чтобы признавалиь их права и основные свободы», ибо это является путём к совместному строительству будущего. Братство, «понимаемое в его глубочайшем смысле, – пишет в заключение Епископ Рима, – это действенный способ созидания истории, а также задача, решению которой я призываю посвятить ваши силы».

Римский симпозиум приурочен к первой годовщине энциклики Папы Франциска Fratelli tutti, и его целью станет многостороннее исследование культуры встречи в контексте Церкви и мира. С основными докладами выступят кардиналы Луис Антонио Тагле, префект Конгрегации евангелизации народов, и Мигель Анхель Аюсо Гиксот, президент Папского совета по межрелигиозному диалогу. В ходе трёх заседаний будут рассмотрены новые грани энциклики, подписанной Папой Римским 3 октября прошлого года в Ассизи, а также Декларации о человеческом братстве, подписанной 4 февраля 2019 года в Абу-Даби Папой Франциском и верховным имамом университета Аль-Азхар Ахмадом Аль-Тайибом.

Организаторы конференции напоминают, что тема культуры встречи является отличительной чертой всей церковной деятельности Хорхе Марио Бергольо. Эта концепция подчёркивает важность добродетелей смирения, великодушия и терпения: именно на них зиждется продуктивный диалог, способный преодолеть любые культурные, религиозные и политические разногласия.



Источник: Vatican News

На фото — Кардинал Аюсо Гиксот в Абу-Даби по случаю первой годовщины подписания Декларации о человеческом братстве (4 февраля 2020 г.)