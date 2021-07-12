Римские бездомные помолились о Папе под окнами больницы

Вечером 9 июля группа римских бедных, которым помогает Община Св. Эгидия, молилась под окнами больницы, где все еще проходит лечение Папа Франциск, передает Vatican News.

Около двух десятков человек пожелали таким образом поблагодарить Святейшего Отца за дом, который он подарил им осенью 2019 года – Палаццо Мильори.

Директор этого приюта для бездомных Карло Санторо рассказал Vatican News, что сами гости структуры попросили об этом визите к Папе.

Группа бедных и волонтеров Общины Св. Эгидия помолилась у подножия статуи святого Папы Войтылы, который в свое время назвал больницу им. Джемелли «третьим Ватиканом».