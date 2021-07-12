Римские бездомные помолились о Папе под окнами больницы

Римские бездомные помолились о Папе под окнами больницы

Июль 12, 2021

Вечером 9 июля группа римских бедных, которым помогает Община Св. Эгидия, молилась под окнами , где все еще проходит лечение , передает Vatican News.

Около двух десятков человек пожелали таким образом поблагодарить Святейшего Отца за дом, который он подарил им осенью 2019 года – Палаццо Мильори.

Директор этого приюта для бездомных Карло Санторо рассказал Vatican News, что сами гости структуры попросили об этом визите к Папе.

Группа бедных и волонтеров Общины Св. Эгидия помолилась у подножия статуи святого Папы Войтылы, который в свое время назвал больницу им. Джемелли «третьим Ватиканом».

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