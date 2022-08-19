Римини: скоро состоится 43-й «Митинг дружбы народов»

Обсуждения, выставки, перформансы, культурные инициативы – все это будет происходить в рамках 43-го «Митинга дружбы народов», который пройдет в Римини (Италия) 20-25 августа 2022 года.

Инициатором форума является движение «Общение и освобождение » (Comunione e Liberazione). В этом году международный фестиваль пройдет в обычном формате, в полном присутствии спикеров и участников, а также будет транслироваться онлайн, сообщает Vatican News.

Девиз мероприятия этого года: «Любовь к человеку» — это цитата из выступления основателя движения отца Луиджи Джуссани на Встрече 1985 года. «Он призывает людей с новой силой задуматься о тех, кто страдает, о свободе, об образовании, что и будет главной темой нынешней Встречи», — отметил президент фонда «Митинг дружбы народов» Бернхард Шольц.

«Непредсказуемый и меняющийся международный порядок, бедственное положение тысяч беженцев, рост бедности, в том числе в результате пандемии, чрезвычайная ситуация, связанная с глобальным потеплением и экологическими рисками, — это впечатляющие вызовы, влияющие на настоящее и будущего человечества», — говорится в пресс-релизе мероприятия.

Среди этих трагедий, перед лицом неизвестности, есть люди, которые пробуждают надежду. Это надежда движет каждым из нас, — отмечают организаторы. Именно желание быть счастливым и действовать отличает человеческое сердце, «которое даже в величайших трудностях находит неожиданные решения и ищет дружбы с другими людьми, чтобы ответить на вызовы и вопросы современности», — говорится в тексте, представляющем нынешний форум.

Новинками этого года станут новый павильон, полностью посвященный спорту, и Детская деревня, созданная для детей и подростков от 2 до 14 лет. Для самых маленьких здесь будут проводиться мастер-классы, игры, шоу, чтения, а родители смогут воспользоваться услугами няни.