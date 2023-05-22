Рим готовится принять 35 миллионов паломников в Юбилейный 2025 год

В то время как Рим и Ватикан готовятся к наплыву миллионов людей в особый год, посвященный надежде, одна опытная юбилярша дает свой совет для плодотворного паломничества.

«Такое массовое паломничество, как в юбилейный год, должно быть прекрасным, уникальным духовным опытом», — сказала в интервью агентству CNA Джоан Льюис, автор книги «Святой год в Риме: полное руководство паломника к Юбилею Милосердия». — «Наблюдать за молящимися людьми со всего мира… это опыт вселенской Церкви. И помогает укреплять мою веру».

Ватикан и город Рим ожидают, что около 35 миллионов человек соберутся в Вечный город на Юбилейный год надежды 2025 года — первый очередной юбилей после Великого юбилея 2000 года.

Юбилей в Католической Церкви – это особый «священный год благодати и паломничества». Обычно он отмечается раз в 25 лет, хотя Папа Римский может и чаще призывать к чрезвычайным юбилейным годам, как это было, например, в случае Года Милосердия 2016 или Года Веры 2013.

Центральным элементом любого Юбилея являются «Царские врата». Эти двери, находящиеся в базилике Святого Петра и других крупных базиликах Рима, запечатаны изнутри и открываются только в Юбилейный год. В 2016 году все католические епархии также имели свои «Царские врата».

Открытие Святой двери символизирует предложение «необыкновенного пути» к спасению для католиков во время Юбилея. Паломники, проходящие через Святую дверь, могут получить полную индульгенцию на обычных условиях.

Юбилеи имеют библейские корни: эпоха Моисея установила юбилейные годы, которые должны проводиться каждые 50 лет для освобождения рабов и прощения долгов как проявления Божьего милосердия. Эта практика была установлена в Католической Церкви ​​Папой Бонифацием VIII в 1300 году.

Юбилеи планируются на годы вперед, и 2025 год «Год надежды» не является исключением. Тема была объявлена ​​в январе 2022 года. Сейчас город Рим готовится к запуску ряда инфраструктурных проектов, чтобы сделать жизнь паломников лучше.

По данным Ватикана, мероприятия Юбилея Милосердия в Ватикане в течение 2016 года посетили около 20,4 миллиона человек.

Льюис, участвовавшая в юбилеях 1983, 1987, 2000 и 2016 годов, отметила, что, если люди могут планировать свой визит в непиковые часы, это может быть полезно, но в любом случае нужно быть готовым и к толпам.

«Если они смогут выбрать «неизведанный путь», это, вероятно, повысит их признательность», — сказала она, отметив, что наиболее загруженными периодами, вероятно, будут лето, праздники, а также открытие и закрытие Святых врат.

«Будьте готовы к толпе. Принесите терпение вместе со своей самой удобной прогулочной обувью», — добавила Льюис.

К Юбилею 2025 года Рим выделил около 2,5 млрд долларов на 87 проектов общественных работ, хотя эта сумма может увеличиться до 4,3 млрд долларов.

Город планирует улучшить общественный транспорт и общественные туалеты, отремонтировать дороги, построить подземную парковку и пешеходные переходы, а также очистить территорию вокруг центрального железнодорожного вокзала Термини.

К юбилейному 2000 году Рим построил большой гараж для туристических автобусов под близлежащим холмом Яникул. Льюис сказала, что власти города также усердно работали над тем, чтобы сделать древний город немного более доступным для людей в инвалидных колясках, добавив пандусы на тротуары и пандусы у входов в церкви.

«Ватикан много работает с городом — делается все, что может облегчить путешествие паломника», — сказала она. — «Ватикан и Рим хотят помочь сделать поездку приятной».

Где-то в начале следующего года Папа опубликует официальную буллу, объявляющую Юбилей и устанавливающую дату открытия Святых врат (вероятно, они будут открыты в декабре 2024 года).

Регистрация на Юбилей начнется в сентябре, сообщил Ватикан.

Льюис сказала, что многие практические советы, которые она дала бы отдельным лицам или семьям, надеющимся приехать в Рим на Юбилей, будут аналогичны типичным советам для любого туриста в Вечном городе.

Цифровая «карта паломника», созданная Ватиканом, станет полезным инструментом, облегчающим доступ к наиболее важным сайтам, связанным со Святым годом. Дополнительная «карта обслуживания» также будет доступна за небольшую цену и даст дополнительные скидки на музеи, транспорт и другие услуги.

Ватикан также недавно опубликовал полный список тематических юбилейных торжеств, которые будут проходить в течение 2025 года, таких как юбилеи семей, художников и семинаристов.

Льюис порекомендовала семьям, путешествующим с маленькими детьми, позаботиться о том, чтобы часть дня была отведена для них, и отметила, что в Риме есть зеленые насаждения, парки и игровые площадки, подходящие для пикника или для того, чтобы дети могли побегать.

Она также напомнила, что важно подчеркнуть «духовное празднование паломничества» и «разницу между опытом паломничества и статусом туриста».



Источник: Седмица.RU