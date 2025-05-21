Решится ли Трамп влиять на Папу Льва XIV с помощью его старшего брата — мнение аналитика

Президент США Дональд Трамп пригласил во вторник, 20 мая, в Белый дом старшего брата Папы Римского Льва XIV, военного морского ветерана Луи Превоста, проживающего во Флориде. Выступая перед репортёрами после встречи с конгрессменами-республиканцами, президент сообщил, что ему нравится как сам Папа, так и его брат.

Белый дом продолжает кружить вокруг Льва XIV, уроженца Чикаго Роберта Превоста. Практически сразу после оглашения решения конклава кардиналов Трамп написал пост, в котором поздравил Роберта Превоста с избранием, назвал его «первым американским Папой», сообщил, что «с нетерпением» ждёт с ним встречи» и «это будет очень значимый момент». Вслед за этим последовал визит американской делегации в Ватикан на торжественную мессу, которая положила начало нового понтификата. В состав делегации включили не только вице-президента США Джеймса Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио, но и Луи Превоста. Это жест был сделан явно не только из-за каких-то сентиментальных соображений.

Как считает агентство Bloomderg, Трамп «вовлекает нового Папу Римского в сложную роль в российско-украинской войне». Напомним, что накануне торжественной мессы Рубио провёл встречи с государственным секретарём Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Галлахером. Офис пресс-секретаря госдепа сообщил после этого, что стороны «обсудили нашу общую приверженность прекращению конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке» и защиту свободы вероисповедания по всему миру.

Рубио также встретился с президентом Конференции католического епископата Италии кардиналом Маттео Дзуппи, чтобы «обсудить срочную необходимость прекращения российско-украинской войны», и «выразил признательность за важную гуманитарную роль Святого Престола, включая содействие обмену пленными и возвращение принудительно перемещенных украинских детей». При этом американский госсекретарь, указывает телеграм-канал The_Agenda — «Повестка дня», употребил любопытную формулу, говоря о возможной роли Ватикана в урегулировании украинского кризиса. По его словам, Ватикан мог бы стать местом, «куда обеим сторонам было бы комфортно приехать», но вряд ли будет посредником в мирном урегулировании.

Интригу далее развил Трамп. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что «было бы здорово» провести мирные переговоры в Ватикане, это могло бы иметь «какое-то дополнительное значение» и это было бы «полезно». Но что Трамп подразумевает под «полезностью» и для кого её видит? Тот же Bloomderg предполагает, что «существует риск втянуть» Льва XIV, который стал понтификом менее чем две недели назад, «в неразрешимый конфликт, которому пока не видно конца».Как вариант, для американского президента участие Ватикана стало бы, возможно, «духовным благословением» секретного соглашения с Киевом о полезных ископаемых, которое его критики называют «сделкой по разграблению Украины».

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи с Папой «нашла в нём подтверждение готовности провести следующие переговоры между сторонами в Ватикане» и выразила «глубокую благодарность Папе Римскому Льву XIV за его неизменную приверженность миру». Однако Ватикан пока не комментирует возможность проведения мирных переговоров на его площадках. Есть сомнение и в том, что это является главной целью Трампа. Скорее всего, президент обхаживает Льва XIV, исходя из внутренних политических соображений. Так, комментируя встречу с Луи Превостом, он отметил, что брат Папы – «большой поклонник MAGA», намекая на лозунг «Сделаем Америку снова великой».

«Некоторые издания обнаружили в социальных сетях ранние посты Луи, которые свидетельствовали о решительной поддержке Трампа и критике демократов, – пишет американское католическое агентство Catholic News Agency. – В интервью программе Piers Morgan Uncensored Превост ответил на критику, которую он получил в ответ на некоторые из своих уничижительных комментариев в адрес демократов.«Я опубликовал их и не стал бы публиковать, если бы не верил в них, – сказал Превост. – Однако я не представлял, что то, что произойдёт [Роберт станет Папой], произойдёт так скоро, и могу сказать, что с тех пор я был очень тихим и прикусил язык. Мне не нужно поддавать жара для [Льва XIV]. Ему и так хватает забот без того, чтобы пресса начала говорить, что «брат Папы говорит вот это или то». Ему это не нужно».

Тем не менее, нельзя совсем исключать того, что Трамп, письмо которого с приглашением посетить США Вэнс передал на аудиенции в Ватикане Папе Льву XIV, не оставит попытки в дальнейшем использовать «фактор брата понтифика» для оказания влияния на последнего. Во время своей второй каденции президент показал, что способен на самые сильные и непредсказуемые ходы. Недавно сенаторы-демократы заблокировали прохождение выдвинутой Трампом кандидатуры основателя консервативной католической организации Catholic Vote Брайана Берча на пост посла США при Святом Престоле. Но что, если президент откажется от номинации Берча и предложит занять высокий пост Луи Превосту? Это, конечно, кажется практически невозможным. Но от Трампа можно всего ожидать.



Станислав Стремидловский

Источник: ИА REX

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