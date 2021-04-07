Реорганизация процесса беатификации российских новомучеников

Конгрегация по канонизации святых Римской курии по просьбе архиепископа Павла Пецци, митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве, одобрила реорганизацию беатификационного процесса. Новое название процесса: «Дело о беатификации или объявлении мучениками Слуг Божиих епископа Антония Малецкого, титулярного епископа Донизаны, апостольского администратора Ленинграда и 9 сподвижников, убитые из ненависти к Вере».

Количество Слуг Божьих в российском процессе по разным причинам было сокращено с пятнадцати до десяти. На последнем этапе были присоединены двое кандидатов, которые получили статус Слуг Божьих.

Во главе процесса находится епископ Антоний Малецкий (1861-1935). Кроме него, остались Слуги Божьи: прелат Константин Будкевич (1867-1923); священники Ян Тройго (1881-1932), Павел Хомич (1893-1941), Франциск Будрис (1882-1937), Антоний Червинский (1881-1938); мать Екатерина Сиенская OPL (Анна Абрикосова; 1883-1936); мирянка Камилла Крушельницкая (1892-1937).

В связи с наличием в настоящее время частного почитания епископа Кароля Сливовского (1855-1933) во Владивостоке и частного почитания свящ. Антония Дземешкевича (1881-1938) в приходах в Нижнем Новгороде и Владимире Конгрегация по канонизации святых одобрила их присоединение к группе Слуг Божьих в процессе беатификации в России.

Из процесса были исключены следующие священники: Епифаний (Игорь Александрович) Акулов (1897-1937) и Потапий (Петр Андреевич) Емельянов (1884-1936), а также с. Роза Сердца Марии, OPL (Галина Енткевич; 1896-1944). Они утратили статус Слуг Божьих.

Слуги Божьи — священнослужители Конгрегации Мариан: Андрей Цикото (1891-1952), Янис Мендрикс (1907-1953) и Фабиан Абрантович (1884-1946) исключены из процесса в России и переданы их конгрегации в Польшу для продолжения процесса беатификации. Процесс паллотина свящ. Станислава Шульминского (1894-1941) также передан в Польшу, в Конгрегацию Паллоттинов.

Реорганизация процесса в России позволяет завершить процесс беатификации тех Слуг Божьих, которые жили и работали на территории сегодняшней России и чье частное почитание хорошо известно и поддерживается в наших римско-католических приходах. В течение нескольких лет можно будет завершить епархиальный этап процесса и передать дела в Конгрегацию по канонизации святых.



Свящ. Христофор Пожарский,

постулатор процесса беатификации

российских католических мучеников ХХ века,

Санкт-Петербург