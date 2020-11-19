Религиозные организации в России надеются, что закон о переобучении священников не будет иметь обратной силы

Законопроект «О свободе совести и о религиозных объединениях», предполагающий обязательную переаттестацию в России сотрудников религиозных организаций, учившихся за рубежом, не должен касаться уже работающего в России духовенства. Такое мнение в беседе с ТАСС высказали представители конфессий, часть из которых сочли инициативу дискриминирующей.

«Священнослужители и лица, составляющие религиозный персонал, уже осуществляющие на сегодняшний день религиозную и преподавательскую деятельность в нашей стране, не должны аттестовываться», — считает руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). По ее словам, в рамках комиссии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ корректировку этого положения поддержали представители не только Русской Православной Церкви (РПЦ), но и других конфессий и религиозных организаций.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов назвал недопустимым избирательный подход к получившим зарубежное образование сотрудников религиозных организаций. «Надо ставить вопрос о переаттестации выпускников всех учебных заведений, включая Кембридж, Гарвард и Оксфорд, которые работают в тех или иных организациях, особенно в правительственных кругах», — считает он. С ДУМ РФ, по словам Мухетдинова, законопроект не прорабатывался.

Постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) в Москве Андрей Бальжиров (Санжай Лама) сказал ТАСС, что не уполномочен комментировать этот вопрос. При этом, как пояснил начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, именно у буддистов нет возможностей для переобучения своих священнослужителей в России.

«Священнослужители этого большого направления восточной религии обучаются в Индии, в России их учебных заведений не существует. Буддисты из Элисты (столица Калмыкии — прим. ТАСС) вообще не имеют своих учебных заведений», — отметил он. На его взгляд, ситуация с буддистами — аргумент в пользу того, чтобы обратной силой закон наделен не был.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил ТАСС, что рассмотрение законопроекта в первом чтении Государственной думой было отложено именно после обращений общин буддистов, не располагающих подходящими духовными школами в России. По его словам, ко второму чтению законопроекта поправки должны будут снять озабоченность религиозных организаций.

Первое чтение законопроекта включено в календарь рассмотрения вопросов Государственной думой на 25 ноября. По словам Ряховского, затем у конфессий будет около полутора месяцев, чтобы внести предложения и уточнить формулировки.

«Внесены хорошие формулировки, что закон не будет иметь обратной силы <…> Наши предложения были услышаны Государственной думой, в частности, председателем профильного комитета Сергеем Анатольевичем Гавриловым, услышаны министерством юстиции. Мы пришли к определенному согласию», — сказал ТАСС Сергей Ряховский, предположив возможность исключений для организаций, не имеющих учебных центров.

Планируются, по его словам, и уточнения относительно приезжающих в Россию преподавать иностранцев. «Скорее всего, если они приезжают на какой-то короткий срок, на них не будет распространяться указание об аттестации их дипломов <…> Если же они приезжают по контракту на длительный срок, то конечно, на них будет норма закона распространяться», — говорит Ряховский.

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов подчеркнул, что собрание открыто к диалогу о законопроекте. «Эти вопросы нужно рассмотреть не узким составом, пусть даже авторитетным, а обсуждать их широко. Религиозный вопрос касается очень многих граждан в стране. Подавляющее большинство жителей страны — верующие люди, и это будет касаться всех нас верующих людей. Хотелось бы, чтобы этот вопрос принимался максимально открыто, чтобы общество понимало, какие там будут предложения», — сказал он.

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода сказал ТАСС, что и еврейская община надеется «совместно усовершенствовать существующий закон, доработать и адаптировать его к реалиям жизни, обязательно учитывая интересы Русской православной церкви, мусульманской общины, иудеев, буддистов, а также других христианских конфессий».