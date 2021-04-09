Религиозные группы в США торжествуют в связи с запретом смертной казни в штате Вирджиния
Группы верующих празднуют решение штата Вирджиния от запрете смертной казни, считая его победой духовных общин, и надеются, что администрация Байдена примет такое решение на федеральном уровне.
Губернатор Вирджинии Ральф Нортам подписал закон (первый в южных штатах, хотя подобные законы уже приняли 23 северных штата), заявив, что этот «шаг продиктован моралью». «За нашу 400-летнюю историю Вирджиния казнила больше людей, чем любой другой штат, – напомнил Нортам. – Система смертной казни в корне ошибочна, ибо несправедлива, неэффективна, и ей нет места ни в нашем Содружестве, ни в нашей стране. Отмечу, что непропорционально высокую долю казненных составляли наши чернокожие сограждане».
Отец ЛаКейша Кук, управляющий Межконфессионального центра государственной политики штата Вирджиния, также выступил на церемонии подписания. «Сегодня я стою здесь и представляю многих верующих от всего Содружества Вирджинии, – сказал преподобный Кук. – Сегодня мы переворачиваем страницу в учебниках истории этого великого государства, празднуя отмену смертной казни». Кук подчеркнул роль «удивительного религиозного сообщества» штата, напомнив о многолюдных молитвенных бдениях на местах линчеваний, участники которых подчеркивали историческую связь между ранними расистскими убийствами и современной смертной казнью, и возблагодарил 430 религиозных лидеров, подписавших открытоеписьмо против смертной казни в феврале.
Кук отметил поддержку Конференции католических епископов Вирджинии в деле запрета смертной казни. Майкл Бербидж, епископ Арлингтонский, и Барри Нестаут, епископ Ричмондский, ссылались в своем заявлении на Папскую энциклику 2020 года «Fratelli tutti»: «Твердое неприятие смертной казни подтверждает и признает великое достоинство каждой человеческой жизни и ее право на место в этой вселенной». Католики США всегда выступали против смертной казни, что и подтвердил Папа Франциск в обращении к Конгрессу в 2015 году.
К торжествам присоединился и Пол Коакли, архиепископ Оклахомский, который возглавляет Комитет католических епископов США по вопросам внутреннего правосудия и человеческого развития. «Вирджиния стала двадцать третьим штатом, отменившим смертную казнь, и я призываю все остальные штаты и федеральное правительство сделать то же самое», — подчеркивает монс. Коакли. Он высоко оценил усилия многих церковных организаций – таких как «Католическая мобилизующая сеть». «Мы напоминаем, что Господь создал и любит каждого человека, – отметил архиепископ, – и нам надлежит отвечать на эту любовь великим уважением к достоинству каждой человеческой жизни, независимо от того, насколько она сломлена, неразвита, искалечена или никчемна на взгляд со стороны».
Неприятие смертной казни в США выросло за последние десятилетия и стало обычным явлением в целом ряде религиозных общинах. Опрос общественного института религий 2018 года показал, что 55% американцев считают, что убийц нужно наказывать пожизненным заключением, а не смертной казнью, а 44% все же предпочитают смертную казнь. Большинство черных протестантов (80%), нехристианских религиозных групп (57%) и белых католиков (54%) также выступили за пожизненное заключение. Только две религиозные группы поддержали смертную казнь большинством голосов – это белые евангелисты (62%) и ортодоксальные белые протестанты (54%).
Президент Байден выступал за отмену смертной казни на федеральном уровне в 2019 году во время своей президентской кампании, однако пока не предпринял никаких решительных действий для исполнения этого обещания, пишет Седмица со ссылкой на Religion News Service.
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна