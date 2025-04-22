Ректор Католической семинарии в Петербурге напомнил о важных реформах Папы Франциска

Папу Франциска можно смело назвать понтификом-реформатором. За время пребывания на своем посту он сделал немало. Главные реформы Папы Римского в беседе с 5-tv.ru назвал монсеньор Сергей Тимашов, ректор Католической высшей духовной семинарии в Санкт-Петербурге.

«Много реформ провел… И реформ на уровне законодательства церковного и на уровне каких-то церковных структур, но, прежде всего это, наверное, пасторская реформа. Он обратил внимание на… центральность Христа, а не каких-то культурных или идеологических споров в проповеди церкви, в деятельности церкви, в свидетельстве церкви», — напомнил спикер.

По мнению монсеньора Сергея Тимашова, Папа Римский является символом единства Католической Церкви. Он и воспринимается как Папа буквально, то есть как отец.

«Вся огромная католическая семья — миллиардная — в данный момент потеряла своего отца», — подытожил глава семинарии.

В беседе уже с другим СМИ — aif.ru — отец Сергей прокомментировал значение смерти в пасхальный период, отметив, что в христианской традиции Пасха символизирует победу жизни над смертью.

По его словам, смерть в эти дни воспринимается не как конец, а как переход к вечной жизни. Так он отреагировал на сообщение о смерти Папы Римского Франциска, отошедшего ко Господу в первый день пасхальной недели.

Священник напомнил, что аналогичная ситуация произошла в 2005 году, когда Папа Иоанн Павел II умер также в пасхальный период.