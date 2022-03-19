Реформа Римской Курии закреплена в апостольской конституции

19 марта, в торжество святого Иосифа, Папа Франциск издал новую апостольскую конституцию о Римской Курии и ее служении Церкви и миру — Praedicate evangelium. Сообщает русская служба Vatican News.

Документ, который вступит в силу в праздник Пятидесятницы 5 июня, является плодом длительного процесса, начавшегося еще во время генеральных конгрегаций перед конклавом 2013 года. 250-страничная апостольская конституция Praedicate evangelium заменит собой Pastor bonus Папы Иоанна Павла II, изданную 28 июня 1988 года. Процесс разработки нового документа включал работу Совета кардиналов, собиравшихся на свои заседания с октября 2013 по февраль 2022 года, а также вклад поместных Церквей во всем мире.

По сути, Praedicate evangelium утверждает реформу, уже практически полностью осуществленную за последние девять лет.

Из основных новшеств, которые еще не были введены в эти годы, можно выделить объединение Конгрегации евангелизации и Папского совета по содействию новой евангелизации в единый Департамент евангелизации. Префекты двух ведомств станут пропрефектами, а новый департамент Римской Курии возглавит непосредственно Святейший Отец.

Апостольская конституция учреждает также Департамент службы милосердия, представленный Службой Папских милостей, которому теперь будет отведена более значимая роль в лоне Римской Курии.

Апостольская конституция представляет первые три департамента Римской Курии в следующем порядке: Департамент евангелизации, вероучения, службы милосердия. Категории «конгрегаций» и «Папских советов» заменяются «департаментами» (ит. dicastero).

Комиссия по защите несовершеннолетних теперь будет входить в состав Департамента вероучения, продолжая осуществлять свою деятельность под прежним названием и сохраняя собственные должности президента и секретаря.

Одним из важнейших пунктов конституции является напоминание о том, что каждый христианин является учеником-миссионером, и все без исключения – таким образом, также миряне и мирянки, — могут быть назначены на руководящие должности в Римской Курии.

В тексте подчеркивается, что Курия – это инструмент, который служит Епископу Рима и пользе Вселенской Церкви, то есть поместным епископатам и поместным Церквам. «Римская Курия не находится между Папой и епископами, но, скорее, находится у них служении в соответствии с природой каждого из них». Подчеркивается, что синодальность является обычным способом работы для Римской Курии.

В новой апостольской конституции отмечается, что Государственный секретариат выполняет функции «Папского секретариата»; Отдел кадров Курии переходит в ведение Секретариата по экономике; Управление имуществом Апостольского Престола будет действовать посредством Института религиозных дел.

Конституция также ограничивает срок служения в Римской Курии официалов, имеющих священный сан или принадлежащих к институтам богопосвященной жизни: они могут здесь работать в течение пяти лет, а затем призваны вернуться в свой приход или общину. При особых обстоятельствах служение в Курии может быть продлено еще на пять лет.