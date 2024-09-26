Ватикан обнародовал тему следующего Всемирного дня социальных коммуникаций

Ватикан обнародовал тему следующего Всемирного дня социальных коммуникаций

Сентябрь 26, 2024

Зал печати Святейшего Престола обнародовал тему следующего Всемирного дня социальных коммуникаций, который будет отмечаться 1 июня 2025 года: «С кротостью и надеждой делитесь тем, что живёт в сердцах ваших». Передает русская служба Vatican News.

Тема Дня вдохновлена словами из Первого послания святого апостола Петра (3,15-16). В пресс-сообщении подчеркивается, что она «привлекает внимание к тому факту, что сегодня коммуникация очень часто агрессивна, стремится ударить, а не создать предпосылки для диалога»

«Таким образом, необходимо разоружить коммуникацию, очистить ее от агрессивности. От телевизионных ток-шоу до вербальных войн в соцсетях, есть угроза преобладания модели соперничества, противопоставления и желания доминировать. Для нас, христиан, надежда – это личность, и это Христос. Она всегда связана с общинным замыслом; когда речь идет о христианской надежде, нельзя отстраниться от общины, которая достоверным образом воплощает послание Иисуса, являя ту надежду, которую носит в себе, и она способна и сегодня сообщать надежду Христову делами и словами», — гласит пресс-релиз Зала печати.

По традиции послание Папы Франциска, которое отталкивается от объявленной темы, публикуется в праздник святого Франциска Сальского, покровителя католической журналистики. Таким образом, Послание Папы Франциска на 59-й Всемирный день социальной будет оглашено 24 января 2025 года.

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