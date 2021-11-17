Раввины США и Канады нашли религиозное обоснование для запрета электросамокатов

Ультраортодоксальные евреи нашли религиозное обоснование для запрета на использование электросамокатов, которые в последнее время набирают большую популярность.

Центральный конгресс раввинов США и Канады запретил использование электросамокатов, пишет spzh.news со ссылкой на Vinnews.

Совет раввинов, представляющий консорциум различных ультраортодоксальных еврейских групп с офисами в Бруклине (штат Нью-Йорк), аргументировал религиозный запрет на пользование данным видом транспортного средства многочисленными сообщениями о получении серьезных и опасных для жизни травм.

После обсуждения раввины решили, что электросамокаты можно запретить еврейским законом, как и любой другой предмет, представляющий опасность для жизни человека.

Они предупредили родителей, что разрешение детям пользоваться электросамокатами – очень серьезный проступок, и выразили одобрение тем, кто следует их постановлению.

«Те, кто прислушиваются к нашим словам, будут жить в безопасности и будут благословлены изобилием добра», – добавили раввины.