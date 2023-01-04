Ратцингер. Вера как путь

Бенедикт XVI – свидетель и наставник диалога со всеми людьми.

Если и существует богослов и Папа Римский, который на протяжении всей жизни размышлял и учил о разумности веры, то это Йозеф Ратцингер. Не случайно он говорит об этом и в заключительных строках своего духовного завещания, обнародованного в день его смерти: «Я видел и продолжаю видеть, как из клубка гипотез возникала и вновь возникает разумность веры. Иисус Христос воистину есть путь, истина и жизнь – и Церковь, со всеми её недостатками, есть воистину Его».

Однако этот повторяющийся акцент никогда не означал – по мнению Ратцингера – сведения веры к философской «системе», к архитектуре идей, к списку нравственных норм, в результате чего забывается, что христианская вера – это встреча с Личностью, о чём говорится в прологе энциклики Deus caritas est. В интервью немецкому ежемесячнику Herder Korrespondenz, опубликованном в июле 2021 года, Папа на покое отмечал: «Верующий – это человек, который вопрошает самого себя… В этом смысле идея о ‘бегстве в чистую доктрину’ кажется мне абсолютно нереальной. Доктрина, существующая лишь как некий природный заповедник, отделённая от повседневного мира веры и её требований, в некотором роде представляла бы собой отказ от самой веры. Доктрина должна развиваться в лоне вере и исходя из веры, а не рядом с ней».

Уже будучи кардиналом, в 2001 году Ратцингер произнёс чрезвычайно ясные слова, предостерегая от впадения в подобный редукционизм; их стоит повторить и сегодня: «Природа веры не такова, что с определенного момента можно сказать: я обладаю ею, а другие – нет… Вера остаётся движением. На протяжении всей нашей жизни она представляет собой странствие, и поэтому вера всегда под угрозой и в опасности. Хорошо, что таким образом она избегает риска превращения в идеологию, которой можно манипулировать, избегает риска ожесточить нас и сделать неспособными разделить мысли и страдания с братом, который сомневается и задаётся вопросами. Вера может созреть лишь в той мере, в какой она – на каждом этапе своего существования – переносит и принимает на себя муки и силу неверия и наконец преодолевает их, чтобы стать жизнеспособной в новую эпоху».

Вера, как напоминал Бенедикт XVI и как любит повторять Папа Франциск, передаётся исключительно через притягательность, а не через прозелитизм или навязывание. Верующий не является обладателем некоего достояния, которым он может «управлять». Христианин не раздаёт готовых ответов, чтобы объяснить всё и каждому. Христианин может лишь стать отражением искры незаслуженного дара, и если это случается, то происходит исключительно по благодати. Поэтому он призван искать Бога, ведя диалог со всеми, принимая на себя экзистенциальные сомнения и раны тех, кто не верит, сопровождая каждого и никогда не считая себя «достигшим цели». Йозеф Ратцингер был тому свидетелем и учителем.



Андреа Торниелли

Источник: русская служба Vatican News