Рафаэль и масляная живопись: ещё одно открытие реставраторов

После десятилетней работы завершена реставрация зала Константина в Ватиканских музеях. В ходе работ учёные сделали сенсационное открытие: Рафаэль намеревался использовать революционную для своего времени технику стенописи маслом, что могло изменить развитие искусства эпохи Возрождения.

С марта 2015 года команда Лаборатории реставрации живописи и деревянных материалов Ватиканских музеев под руководством Франчески Персегати, а также нынешнего директора Ватиканских музеев Барбары Ятты и бывшего многолетнего директора Антонио Паолуччи шаг за шагом раскрывала скрытые слои прошлого. Начав со стены «Видение Креста», специалисты завершили проект в декабре 2024 года, восстановив свод, украшенный огромным расписным полотном.

Зал Константина — самый просторный из Станц Рафаэля; его росписи создавались на протяжении более 60 лет. Над оформлением работали разные художники и их помощники при пяти Папах, начиная со Льва X и заканчивая Сикстом V. Но главный прорыв в исследовании зала касается не финального этапа работ, а самого их начала: в 1519 году Рафаэль совместно с художниками Джулио Романо и Джованни Франческо Пенни приступил к росписи, знаменуя новый этап в монументальной живописи.

Рафаэль успел начать роспись зала Константина за несколько месяцев до своей смерти в 1520 году, выбрав метод, который поразил современных исследователей. Он решил использовать масляную живопись прямо на стене, но не на обычной штукатурке, а на слое разогретой натуральной смолы (колофона), который наносился прямо на стену, заранее укреплённую гвоздями. Этим методом он успел создать две аллегорические фигуры – Правосудие и Дружбу, которые стали символом его эксперимента с масляной живописью. В то время в Риме ещё не применяли такого метода. По словам Фабио Пьячентини, руководившего реставрационными работами, найденные в стенах зала гвозди подтверждают, что Рафаэль намеревался покрыть масляной живописью всю комнату, а не отдельные её фрагменты.

Следы от гвоздей под аллегорической фигурой – Правосудие

Этот эксперимент мог стать поворотным моментом в истории настенной живописи, но смерть Рафаэля помешала его завершению. Оставшись без наставника, его ученики не стали продолжать работу в этой технике и вернулись к традиционной фреске.

Рафаэль, как отмечает Пьячентини, несомненно, был знаком с Леонардо да Винчи и, возможно, учитывал его опыт при выборе масляной техники, которая позволяла тщательнее прорабатывать детали и добиваться плавных тональных переходов, но, вероятно, была слишком сложной для масштабных работ.

С помощью ультрафиолетового анализа и других передовых технологий реставраторы смогли отделить авторские мазки Рафаэля от более поздних наслоений. Это позволило не только вернуть залу его подлинную красоту, но и глубже понять художественное новаторство гения эпохи Возрождения.



Источник: русская служба Vatican News