Радио Ватикана отмечает свое 90-летие

12 февраля радио Ватикана отмечает 90-летие со дня основания. Радиостанция была задумана и создана Гульельмо Маркони по поручению Папы Пия XI. Сегодня Радио Ватикана вещает на 41 языке и публикует новости на 43 языках, а его сотрудники происходят из 69 стран. Включая Папу Франциска, этим способом коммуникации воспользовались восемь Пап. Русская редакция Радио Ватикана была основана 19 апреля 1948 года. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

12 февраля 1931 года около 16 часов 40 минут 56-летний гений физики Гульельмо Маркони приблизился к большому микрофону, установленному на небольшом холме за собором Святого Петра, в здании только что построенной радиостанции Града Ватикана, и обратился к присутствующим со следующими словами: «Для меня высочайшая честь возвестить, что через несколько мгновений Святейший Отец Пий XI торжественно откроет радиостанцию Государства Град Ватикан. Электрические волны разнесут по всему миру, сквозь пространство, его слова мира и благословения. На протяжении 20 веков Римский Папа провозглашал миру слово Божественного Учительства, но сейчас впервые его голос услышат одновременно на всей поверхности земного шара…».



Взгляды собравшихся были устремлены на Папу. Он поднялся с красного кресла, подошёл к массивному микрофону – который можно увидеть сегодня в нашем музее – и начал говорить. Полмира – от Нью-Йорка до Мельбурна – слушали первое послание Папы в эфире: «Прежде всего мы обращаемся ко всему сущему и ко всем людям, говоря им, здесь и далее, словами из Священного Писания: ʺВнимай, небо: я буду говорить; слушай, земля, слова уст моих. Слушайте сие, все народы: внимайте сему, все живущие во вселенной, – богатый, равно как бедный. Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальниеʺ».



В первые годы на Радио Ватикана сообщения делали только священники-иезуиты. Тогда еще не существовало традиционных передач – это было своеобразное информбюро Ватикана. Во время Второй мировой войны Радио Ватикана сыграло особую роль в поиске пропавших без вести солдат. 1 миллион 240 тысяч сообщений Радио Ватикана в период с 1940 по 1946 год позволили многим матерям, женам и невестам узнать об участи мужчин, пропавших без вести или попавших в плен.



В 1957 году, на торжественном открытии передающего центра в Санта-Мария-ди-Галерия, Папа Пий XII произнес обращение, похожее на обращение своего предшественника, подчеркнув, что «изобретение радио предоставило в распоряжение новые средства и новые силы, дабы всё больше расширялось и облегчалось исполнение заповеди, данной Иисусом апостолам» – проповедовать Евангелие всякому созданию.



В 60-е годы ватиканская радиостанция больше не ограничивалась информацией из Ватикана, катехизацией и духовными беседами, но приобрела более журналистские черты, и эта заслуга принадлежит во многом Папе Павлу VI.



В 2015 году Папа Франциск подписал motu proprio, посредством которого в Римской Курии было создано новое ведомство: Секретариат по коммуникации (позднее переименованный в Департамент коммуникации). Этот орган постепенно, в соответствии с установленными темпами, соединил в себе Папский Совет по социальным коммуникациям, Зал Печати Святейшего Престола, Отдел Интернета, Радио Ватикана, Ватиканский телецентр, «Оссерваторе Романо», типографию, фотостудию и Ватиканское издательство.



«Мы отмечаем этот исторический момент с благодарностью за то, что было сделано теми, кто пришел раньше нас, и в то же время устремляя взгляд вперед, – подчеркнул в преддверии юбилея префект Департамента коммуникации Святого Престола Паоло Руффини. – Радио прекрасно тем, что оно затрагивает тебя изнутри, потому что ты слышишь голос и сосредотачиваешься на голосе. Радио не спешит, оно требует внимания. Сегодня Радио Ватикана также устремляется в будущее, сохраняя при этом свою оригинальность и самобытность. В соответствии с волеизъявлением его основателя Пия XI, а также иезуитов, которым эта радиостанция была вверена 90 лет назад, в ДНК нашего радио – служение Церкви, Папе, а также человеку, где бы он ни находился, к какой бы религии и культуре он ни принадлежал. Поэтому мы празднуем целую историю, прошедшую практически через всё ХХ столетие: радио выстояло при фашизме и при коммунизме, прошло через Вторую мировую и через Холодную войну, со взглядом на миссионерское будущее, с мягкой силой сказанного и услышанного слова. Но не только: на этом мощном корне вырос Vatican News – интернет-сайт, рассказывающий о Церкви и об учительстве Папы на 43 языках. В 2020 году его страницы собрали 250 миллионов просмотров во всём мире».



«Мы празднуем девяностолетие в момент одного из самых больших испытаний для человечества из-за пандемии COVID-19, – отмечает ответственный редактор Радио Ватикана Массимилиано Меникетти. – Нашей миссией всегда было не оставлять никого в одиночестве и нести надежду христианского послания и голос Папы, прочитывать факты в свете Евангелия, – и настоящий момент бросает нам очередной вызов».