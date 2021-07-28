Пятая годовщина мученической кончины отца Жака Амеля

В этом году Руанская архиепархия на севере Франции провела очередные памятные мероприятия, приуроченные к годовщине гибели о. Жака Амеля. Его убийство 26 июля 2016 года у подножия алтаря во время совершения Святой Мессы, потрясло тогда не только всю Францию, но ​​и отозвалось состраданием далеко за ее пределами.

Пять лет спустя память об отце Жаке Амеле остается в сердцах тех, кто запомнил его как обычного, скромного и искреннего священнослужителя маленькой церкви Сент-Этьен-дю-Рувре, особенно среди его собратьев-священников.

Не просто как священник, но ещё и как пенсионер, отец Жак Амель в свои 85 лет в повседневной жизни свидетельствовал — что означает действовать в духе братства, человеческой открытости, уметь выслушать, посочувствовать и молиться.

Папа Франциск дал разрешение открыть процесс беатификации Жака Амеля всего лишь через несколько месяцев после его смерти, признавая тем самым факт его мученичества. Объявленная в Великий четверг, 13 апреля 2017 г., епархиальная фаза процесса беатификации официально открылась 20 мая 2017 года и завершилась 9 марта 2019-го. Затем полное досье было доставлено в Конгрегацию по делам святых, которая проинформировала архиепископа Руанского о том, что предусмотренная каноническая процедура «добросовестно соблюдается и, следовательно, трибунал Руанской архиепископии действовал законно».

В интервью Vatican News архиепископ Руана Доминик Лебрен отметил, что особенностью нынешних траурных мероприятий является то, что впервые они проходят без одного из свидетелей той трагедии, который недавно покинул этот мир. «Ценность быть свидетелем имеет жизненное значение. То, что случилось, обязывает все христианское сообщество быть свидетелями мученичества перед миром», — отметил иерарх.

«В мире существует много мучеников. — добавил он. — Я думаю о необходимости испытания совести. В течение многих лет мы, возможно, игнорировали это, потому что находились в мире, а проблемы казались далекими. Имею в виду азиатский или африканский континенты. Каким образом мы можем быть близкими с дальним братом, который страдает за Христа? Кроме того, мы должны задуматься над тем фактом, что свидетельство проявляется не только в случае варварского насилия, но и в том, как мы живем по Евангелию. В том, какие последствия для нас это приносит. Здесь во Франции немало подростков, которые готовятся к Миропомазанию и рассказывают мне, что не признаются вслух о своей вере, потому что учителя и сверстники смеются. Немало взрослых испытывают трудности в том, чтобы жить с верой. Принять Евангелие означает идти за Иисусом дорогою креста, не забывая и про то, что это дорога любви, правда любовь в земной жизни тоже имеет свой крест».