Путин наградил посла России в Ватикане орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил посла в Ватикане Ивана Солтановского орденом Александра Невского. Указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В документе отмечается, что высокой награды Солтановский удостоен за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Иван Солтановский был назначен послом в Ватикане в мае 2023 года. По совместительству Иван Дмитриевич является представителем Российской Федерации при Суверенном Мальтийском Ордене. На дипломатической службе в системе МИД СССР и России он состоит с 1977 года.

Ранее Солтановский выразил надежду на то, что при новом Папе Римском Льве XIV взаимодействие России и Святейшего Престола будет развиваться в конструктивном ключе.



Источник: smotrim.ru

(Фото: vatican.mid.ru)