«Путем католических мучениц». Харск-2020 (ФОТО)

На могиле умерших в сибирской ссылке монахинь Олимпии и Лаврентии томские католики собираются ежегодно с 2009 года. Помолиться в Харск приезжает до 150 человек. К мученицам за веру едут из Германии, Украины и разных городов России. Журналисты из ТВ2, которые побывали в паломничестве в этом году (оно сосотоялось 26 сентября) подготовили специальный проект, содержащий много видео и фото-материалов. Ниже мы знакомим читателей с выборочными отрывками из этой публикации.

(Полностью посмотреть материал томских журналистов можно по ссылке).

Перед поездкой настоятель томского католического храма отец Войтек сетовал, что из-за пандемии до Харска в этом году доберутся не многие. Автобусов, которые до этого заказывала община, не будет, придется ехать на своих машинах. Но несмотря на опасения священника, посетить могилы сестер приехало полсотни паломников.

В католическом храме на Воскресенской горе прихожане собрались в шесть утра на утреннюю молитву. Через полчаса они уже готовы были выезжать. Бывшее село Харск находится в Молчановском районе Томской области. До могил сестер около 300 км. Из них шесть паломники пройдут пешком.

Добраться до Харска можно на могочинском пароме через Обь. Путь занимает около шести-семи часов.

– В этом году мало народу, – рассказывает отец Войтек, оглядывая машины на пароме. – Обычно приезжает человек 150-160. У нас только от храма пять маршрутных автобусов отходят, также люди добираются и на собственных машинах. Всегда к нам приезжали большие группы из Кемерова, Куйбышева, сестры конгрегации святого Иосифа из Прокопьевска. Часто приезжали из Германии. В этом году мы никого не приглашали из-за пандемии. Раньше гости ночевали у нас, мы все вместе готовили, для нас это было крупным объединяющим событием. Некоторые прихожане приглашали гостей к себе на квартиры, такая мобилизация всех нас. В этом году ограниченный мини-вариант паломничества.

Сестры конгрегации святого Иосифа из Прокопьевска в этом году все-таки приехали. Когда мы подъезжали к паромной переправе, они уже ждали нас на другом берегу. Именно к этому ордену в советские годы относились блаженные сестры Лаврентия и Олимпия. Сестры-монахини Греко-католической Церкви были сосланы в Сибирь в 1950 году из украинского города Хиров. Всего в Сибирь тогда сослали десять монахинь из конгрегации святого Иосифа. Из-за тяжелых условий, заболев туберкулезом еще в дороге (везли на товарняках), сестры Лаврентия и Олимпия умерли в Харске в 1952 году.

В 2001 году Папа Римский Иоанн Павел II, будучи на Украине, причислил сестер к лику блаженных. В тот же год монахини конгрегации святого Иосифа поехали искать могилы блаженных сестер в Харск. Показать им место захоронения смог житель соседней деревни Сулзат, у родителей которого сестры когда-то жили. В 2005 году католики провели эксгумацию и большую часть мощей увезли на Украину, на родину блаженных. Паломничество в Харск стали совершать с 2009 года.

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От Могочина до Харска ведет песчаная дорога, много ям. В этот раз дождя не было, но местами была грязь. Католики вспоминают, что за все годы паломничества дождь застал их всего один раз, но закончился, как только они пошли пешком. Хорошую погоду в этот день паломники приписывают чуду.

От Харска остановились в шести километрах, переехав реку Пуданга. Здесь можно было пообедать – еду паломники брали с собой. В годы без пандемии прихожан ожидала общая трапеза.

– Кажется, что все это было в прошлой жизни, – рассказывает отец Войтек про «эру перед коронавирусом». – Сейчас у нас совсем закрыт приходской дом. В храме мы все в масках, обрабатываем руки, не проводим мероприятий. Раньше у нас постоянно были чаепития, готовили пироги, в приходском доме собиралось много людей. Сейчас всего это нет, но везде так, во всем мире.

По дороге к Харску и могилам сестер паломники шли без остановок, читали молитвы, пели песни про блаженных сестер и… собирали грибы. По бокам дороги в лесу все было усеяно лисичками.

У сестер Лаврентии и Олимпии просили о мире во всем мире, здоровье близких, о личном счастье, чтобы муж бросил пить и о многом другом.

Служба шла час. После нее отец Войтек обработал руки антисептиком, а сестра Марина – руки паломников. Святое причастие в этот раз принимали «на руки», католики сами доносили его до уст.

– Смысл паломничества в том, что люди смотрят на этих сестер и хотят следовать их примеру, – говорит отец Войтек. – Зачем я иду шесть километров пешком, зачем еду 300 километров на машине – не за каким-то чудом. Людям нужны такие места, в которых что-то случилось особенное, а здесь были святость и доброта, которые мы до сих пор вспоминаем. Нам нужны такие места. Так у всех. Для неверующих это может быть футболка, которую надевал Лионель Месси. Хотя, признаюсь, я тоже его фан…

Октябрь 2020 года



Источник: www.tv2.today