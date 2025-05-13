«Пусть больше никогда не будет войны!» — Обращение Папы Льва XIV после чтения молитвы Regina Caeli 11 мая 2025 года

В минувшее воскресенье приветствуя паломников после чтения молитвы «Царица Небесная», Папа Лев XIV упомянул о 80-й годовщине окончания Второй мировой войны – «безмерной трагедии, унесшей 60 миллионов жертв» – и присоединился к призыву своего предшественника Папы Франциска:

Братья и сестры,

80 лет назад, 8 мая, завершилась безмерная трагедия Второй мировой войны, унесшая 60 миллионов жертв. В сегодняшнем драматическом сценарии третьей мировой войны, о котором неоднократно заявлял Папа Франциск, я тоже обращаюсь к сильным мира сего, повторяя всегда актуальный призыв: «Пусть больше никогда не будет войны!».

В своем сердце я ношу страдания возлюбленного украинского народа. Пусть будет сделано все возможное для скорейшего достижения подлинного, справедливого и прочного мира. Пусть будут освобождены все пленные, а дети вернутся в свои семьи.

Я глубоко опечален тем, что происходит в Секторе Газа. Немедленно прекратите огонь! Пусть будет оказана гуманитарная помощь измученному гражданскому населению и пусть будут освобождены все заложники.

С другой стороны, я приветствую объявление о прекращении огня между Индией и Пакистаном и надеюсь, что в ходе предстоящих переговоров вскоре будет достигнуто прочное соглашение.

Но сколько еще конфликтов в мире! Я взываю к Пресвятой Богородице, Царице мира, дабы Она испросила у Господа Иисуса чудесный дар мира.

И теперь я с любовью приветствую всех вас, римлян и паломников из разных стран.

Я приветствую членов британского и иностранного Библейского Общества, группу врачей из Гранады (Испания), верующих из Мальты, Панамы, Далласа (Техас), Вальядолида, Торрелодонеса (Мадрид), Монтесильвано и Чиниси (Палермо).

Я приветствую участников мероприятия «Мы выбираем жизнь«, молодежь братства Святой Марии Непорочной и Святого Франциска Ассизского Реджо-Эмилии.

Сегодня (11 мая) в Италии и других странах отмечается День матери. Сердечно поздравляю всех мам, молюсь о здравствующих и об ушедших в небо. С праздником, дорогие мамы!

Спасибо всем. Желаю всем светлого воскресенья!