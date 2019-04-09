Пушкинский музей в Венеции: четыре арт-мессы в церкви Сан-Фантин

ГМИИ им. Пушкина совместно со Stella Art Foundation подготовил к Венецианской биеннале спецпроект «В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто», интерпретирующий живопись венецианского мастера средствами современного медиаискусства.

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина проторил дорожку на Венецианскую биеннале два года назад, представив там выставку «Человек как птица. Образы путешествий», объединившую 14 художников из России и других стран. Музей заявил о себе как о важном игроке на поле современного искусства, создав новое направление своей работы — «Пушкинский XXI», предполагающее показ самых новаторских форм художественной деятельности — от экспериментального кино и видеоарта до модной сегодня всевозможной иммерсивности, подразумевающей особую вовлеченность зрителя в художественный процесс.

Иммерсивность — ключевое понятие и для венецианского проекта, кураторами которого выступили директор музея Марина Лошак и Ольга Шишко, возглавляющая то самое направление «Пушкинский XXI». «В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто» не просто выставка, а именно проект, включающий в себя и созданные для конкретного места работы, и живые перформансы, и экскурсии по городу, и даже организацию особого тайного сообщества в виртуальной реальности. Главной фигурой, вокруг которой закручена вся история, стал великий венецианец Тинторетто, 500-летию которого посвящено действо. «Стратегия Тинторетто революционна для своего времени и близка современным медиахудожникам: в его искусстве важна идея иммерсивности — погружение в пространство, эффект присутствия, — считают кураторы. — Художники вторят важнейшим темам творчества Тинторетто, среди которых духовное единение людей, мотив чуда, а также его мастерское владение динамикой пространства и выразительными возможностями света».

Церковь Сан-Фантин. Фото: ГМИИ им. А.С.Пушкина

Выбрать место — церковь Сан-Фантин, что находится дверь в дверь с театром Ла Фениче, — помог дон Джанматтео Капутто, директор департамента культурного наследия и туризма Архиепархии Венеции. Церковь XVI века десять лет была закрыта на реставрацию и вновь открывается для публики в качестве культурного пространства проектом ГМИИ. Зрителям предлагается не обычный просмотр всего одновременно, а определенный порядок, где произведения следуют друг за другом, нечто вроде действий спектакля, или, как предпочитают это называть кураторы, мессы. Чтобы оценить и прочувствовать весь замысел, нужно рассчитывать примерно на час. Художники сделали работы специально для этого места, как, в сущности, и практиковалось в старину.

Дмитрий Крымов. «Тайная вечеря». 2019.

Первой, в алтаре церкви Сан-Фантин, следует видеоинсталляция «Тайная вечеря» Дмитрия Крымова, театрального режиссера и сценографа, знаменитого особым подходом к визуальной части. Крымов выбрал один из важнейших сюжетов для Тинторетто, да и для всего человечества. Известно, что Тинторетто писал эту сцену как минимум восемь раз. Крымов взял за основу «Тайную вечерю» (1563–1564) из церкви Сан-Тровазо, перенеся действие в современность и соединив кино и перформанс. В постановке участвуют актеры МХТ им. Чехова Анатолий Белый и Ольга Воронина, а также студенты мастерской Крымова в ГИТИСе. Работа Крымова основана на эффекте «обманки», заставляющем зрителей усомниться в правильности их восприятия. Музыку к этому действу сочинил Кузьма Бодров, написавший несколько произведений для мессы Папы Римского Бенедикта XVI.

Ирина Нахова. «Тинторетто. Триптих». 2019. Фото: ГМИИ им. А.С.Пушкина

За этим следует видеоинсталляция Ирины Наховой «Тинторетто. Триптих», где она пытается передать движение самой живописи мастера, динамику материи, стихии человеческих масс и природных катаклизмов, апеллируя как к ранней картине «Сотворение животных» (1551), так и к «Раю» из Дворца дожей. Завершающая часть триптиха проецируется на купол церкви, заставляя зрителей в буквальном смысле слова поднять голову к небесам.

Ирина Нахова происходит из компании московских концептуалистов, но почти с самого начала была довольно далека от этой эстетики. В 1990-е она одной из первых в постсоветском искусстве стала делать интерактивные инсталляции и видеоработы. В 2015 году оказалась первой (и пока единственной) в нашей истории художницей, чья персональная выставка прошла в павильоне России на Венецианской биеннале. За это надо сказать спасибо Стелле Кесаевой, основательнице фонда Stella Art Foundation, тогда комиссару павильона, изменившей многолетний формат групповых показов на индивидуальные шоу ведущих современных художников. За эту деятельность ей была присуждена Премия The Art Newspaper Russia в номинации «Личный вклад». В этот раз фонд выступил партнером Пушкинского музея в специальном проекте о Тинторетто.

Гэри Хилл. «Электрическое воплощение». Видеоинсталляция. 2019. Фото: ГМИИ им. А.С.Пушкина

После сессии Наховой приходит очередь американского художника, пионера видеоарта Гэри Хилла с инсталляцией «Электрическое воплощение», вступающей в диалог с одним из самых крупных и знаменитых живописных циклов Тинторетто для Скуола Гранде ди Сан-Рокко. Он обещает наполнить пространство церкви движущимися трехмерными образами, светящимися синим электрическим светом, в которых можно узнать мотивы из живописи Тинторетто, но главное, что пытается транслировать художник, по мнению Ольги Шишко, — «энергия и пространство человеческого сознания». Эта художественная литургия будет сопровождаться особыми, мощными электронными звуками, что, очевидно, должно погрузить зрителей в подобие транса.

Наконец, апофеоз: в конце часовой арт-мессы перед публикой явится сам Тинторетто, вернее, одна из его картин. Скорее всего, это будет «Происхождение любви», которую кураторы рассчитывают получить из частной коллекции Якопо Скарпо.

Эмилио Ведова. «Тондо’87 — 6». 1987. Фото: ГМИИ им. А.С.Пушкина

Пару Тинторетто составит работа итальянского классика ХХ века Эмилио Ведовы (1919–2006), огромное тондо 1987 года. Художник-абстракционист считал себя последователем Тинторетто, что не очень странно, учитывая, что в последние годы жизни Ведова был занят теорией закольцованности времени, которую олицетворяют его тондо. В 2013 году прославленный итальянский куратор Джермано Челант показал работы Ведовы в Скуола Гранде ди Сан-Рокко. Братство святого Роха (Сан-Рокко), членом которого был Тинторетто, исполняло роль общественной благотворительной организации, помогавшей больным, особенно во время эпидемии чумы. Марина Лошак говорит: «Нам важна тема братств, в том числе бедных братств, по заказам которых работал Тинторетто. Эта выставка — о роли художника, который работает не с богатыми клиентами, не в поиске средств к существованию или личному комфорту, а для того, чтобы человека ничего не отвлекало от произведений, среди которых проходит литургия, на которых он сосредоточится и которые изменят его». Швейцарская группа !Mediengruppe Bitnik, медиахудожники, работающие с интернетом, вдохновившись примером Скуола ди Сан-Рокко, предлагают проект-интервенцию «Присоединяйтесь к тайному братству Тинторетто!», подробности которого пока держатся в секрете.

Специальный проект Пушкинского музея, в котором современные художники интерпретируют творчество старого мастера, создавая новейший вид искусства, синтезирующий кино, музыку, перформанс, живопись, театр, интернет, очевидно, отражает дух времени, когда для экспериментов требуются подпитка и оправдание в прошлом. Удивительно, но той же дорогой пошел и Государственный Эрмитаж, который в этом году стал куратором павильона России на биеннале. В павильоне также будет посвящение старому мастеру — Рембрандту, также будет свой знаменитый режиссер — Александр Сокуров, пришедший из театра художник — Александр Шишкин-Хокусай и та же мультимедийность. Наблюдать за творческим соревнованием двух наших музеев — уникальный бонус этой биеннале.

Венеция, церковь Сан-Фантин

«В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто»

11 мая – 11 сентября 2019 года

Автор: Милена Орлова

Источник: The Art Newspaper Russia