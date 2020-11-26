Публичные богослужения во Франции возобновятся с 28 ноября — перед началом Адвента

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране 28 ноября будут возобновлены богослужения в религиозных учреждениях, несмотря на пандемию вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на Le Figaro.

В своей речи на французском телевидении глава Франции заявил, что богослужения будут продолжены при условии, что на них «будут присутствовать не более 30 человек».

Напомним, лидеры христианских конфессий во Франции представили в Совет по обороне и национальной безопасности предложения о том, как организовать богослужения в период пандемии SARS-CoV-2.

Эти предложения включают расстояние в два метра между каждым участником молитвы, ограничение в 50 человек для одновременно находящихся в церкви прихожан, обязательное ношение маски и обработку рук антисептиком.

Разрешение на начало публичных богослужений во Франции связывают с началом подготовки к Рождеству, ведь 29 ноября в Католической Церкви состоятся первые воскресеные мессы Адвента.

Ранее — 24 ноября — президент Франции объявил, что общенациональный карантин, введённый в начале ноября во Франции, может быть полностью отменён с 15 декабря, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться.