Протоиерей Александр Абрамов призвал православных прислушаться к документам Ватикана по биоэтике

Отношение к проблемам биоэтики (репродуктивные технологии, клонирование, эвтаназия) – общее поле для взаимодействия и сотрудничества православных и католиков, что было особо отмечено в Гаванской декларации 2016 года. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, заместитель ректора МДА и преподаватель Сретенской семинарии призвал «прислушаться» к документам Ватикана по биоэтике. 28 января он выступил с докладом «Острые вопросы биоэтики и развития естественных наук: взгляд Ватикана» на секции XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений, посвященной проблемам биоэтики.

Обзор на выбранную тему кажется о. Александру важным, поскольку «в отличие от нас католики договаривают все вещи до конца, у них есть строгие своды правил [относительно проблем биоэтики]». Это не умаляет значения «Основ социальной концепции РПЦ», принятых в 2000 г., и некоторых постановлений Синода (в частности, он упомянул решение Синода РПЦ «О крещении младенцев, рожденных при помощи суррогатной матери»), но репродуктивные технологии так быстро идут вперед, что церковной рецепции трудно за ними угнаться. Суррогатное материнство в России набирает обороты, оно пропагандируется звездами эстрады и, по словам о. Александра, становится доходным бизнесом, неминуемо «превращая Россию в дополнительный аграрно-сырьевой придаток». Он имел в виду, что в России суррогатное материнство не запрещено, из-за границы в Россию присылают биоматериал, а здесь чужих детей вынашивают суррогатные матери, и это превращается в «суррогатную помойку», в «абсолютно коррумпированный безнравственный рынок». Однако общественность в России не противостоит этому. В западных странах иначе: «в ключевых европейских странах суррогатное материнство запрещено», но, несмотря на это, общественность выражает свой протест против либерализации семейного законодательства, и возглавляет этот протест Католическая Церковь. «Католики – колоссальные молодцы в организации общественного сопротивления в своих странах подобным вещам», – сказал священник. Он привел пример Франции, где в октябре 2019 года Католическая Церковь «вывела на улицы десятки тысяч французов, которые протестовали против права на гомосексуальное усыновление и против права на суррогатное материнство для одиночек. И государство было вынуждено затормозить этот проект», – рассказал он.

О. Александр упомянул ряд документов Ватикана, в частности, документ «Dignitas personae» (Достоинство человека – 2009 г.), в котором утверждается ценность человеческой жизни с момента зачатия; содержится «решительное порицание» репродуктивных технологий, в результате которых погибают эмбрионы (при этом высказано положительное отношение к лечению бесплодия); запрещаются исследования эмбриональных стволовых клеток, что воспринимается как «проявление евгенической ментальности»; любая форма искусственного оплодотворения, в том числе отбор генетического материала при искусственном оплодотворении, клонирование как «биологическое рабство» и т.д. В этом документе «жесткая и справедливая лексика», «много четких ‘нельзя’, которых значительно больше, чем у нас». Комментируя эти запреты, о. Александр привел слова Папы Бенедикта XVI: «За каждым ‘нет’ стоит усилие различения между добром и злом и сияет великая тайна неотчуждаемого достоинства, неотчуждаемой ценности каждого человека…»

Говоря о необходимости защиты жизни во всех ее проявлениях, священник особо отметил также проблему эвтаназии и сообщил участникам Рождественских чтений о том, что, как он считает, малоизвестно в православной среде: в конце октября минувшего года в Ватикане представители трех авраамических монотеистических религий – христианства, ислама и иудаизма – подписали Совместный документ по проблемам, касающимся конца человеческой жизни. В подписании участвовал и представитель Русской Православной Церкви. По словам докладчика, этот документ «отрицает право на любую форму эвтаназии в пользу паллиативной помощи и обеспечения достойных условий человека в последние дни жизни».

Напомнив о Гаванской встрече Патриарха Кирилла и Папы Франциска и подписанной ими Декларации, священник отметил, что «тематика биоэтики признана сферой сотрудничества». «Здесь мы занимаем единую позицию, здесь нам не о чем спорить, нечего делить, но есть возможность прислушаться к тем документам, которые в Ватикане имеют характер обязательных, и работать вместе, защищая человеческую жизнь», – сказал о. Александр.

Источник: Благовест-инфо