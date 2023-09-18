Папа принял верующих из Южной Кореи, совершивших паломничество в Рим (+ ФОТО)

Папа Франциск встретился в Ватикане с делегацией корейских католиков по случаю 177-летия мученичества святого Андрея Ким Дэ Гона и освящения статуи этого святого, помещенной в одну из наружных ниш собора Святого Петра. Передает русская служба Vatican News.

Приветствуя многочисленных гостей – среди них были также представители гражданских властей Южной Кореи, священники, монашествующие и авторы скульптуры, — Папа Франциск упомянул о своей поездке в Корею в 2014 году, когда он принимал участие в Шестом дне азиатской молодежи. Тогда Святейший Отец посетил дом, в котором святой Андрей Ким Дэ Гон родился и провел детство. В святилище Папа в тишине помолился о Корее и о молодежи.

Корейская Церковь, отмеченная «мученическим пророчеством», напоминает нам, что невозможно следовать за Иисусом, не обняв Его Крест.

Святой Андрей пылал апостольским усердием, посвятив себя возвещению Христа несмотря на множество страданий: достаточно вспомнить, что его дед и отец были замучены, а мама была вынуждена просить милостыню. Созерцая пример корейского подвижника, мы не можем не почувствовать в сердце желание взращивать такое же апостольское рвение и быть знаком Церкви, исходящей из самой себя и сеющей семя Евангелия также и посредством жизни, посвященной другим людям, живя в мире и с любовью.

Папа подчеркнул отличительную особенность Церкви в Корее: она возникла благодаря мирянам и была орошена кровью мучеников, и в этих корнях она черпает силы, высоко ценя роль и харизмы мирян. Папа призвал корейских католиков «расширить поле пастырского сотрудничества» и вновь осознать свою роль «апостолов мира» во всех сферах жизни.

«Во время учебы в Макао Андрею Киму пришлось столкнуться с ужасами Опиумных войн; и все же в этом контексте столкновений ему удалось стать семенем мира для многих, доказав свое стремление встречаться со всеми и вступать в диалог со всеми. Это пророчество для Корейского полуострова и для всего мира, стимул, чтобы сделаться спутниками и свидетелями примирения; достоверное свидетельство того, что будущее созидается не агрессивной силой оружия, но кроткой силой сердечной близости. Вверим же святому Андрею Киму мечту о мире на Корейском полуострое, который всегда в моих мыслях и в моей молитве», — сказал Папа в завершение встречи, напомнив, что в 2027 году в Сеуле пройдет следующий Всемирный день молодежи.