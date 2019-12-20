Проповедник Папского Дома призвал Понтифика и его ближайших сотрудников зачать Иисуса в своем сердце и подарить Его миру

Стать носителями Христа, зачав его в собственном сердце, призвал своих слушателей Проповедник Папского Дома священник-капуцин Раньеро Канталамесса в своей третьей адвентовской проповеди в часовне Redemptoris Mater 20 декабря с.г. в присутствии Святейшего Отца и высших иерархов Римской Курии.

Самым древним и важным догматическим титулом Девы Марии является титул «Богородица», который был официально принят в 431 г. на Эфесском Соборе, – напомнил отец Раньеро и отметил, что этот титул «является сегодня местом встречи и общим основанием для всех христиан, от которого следует отталкиваться, чтобы прийти к согласию относительно положения Марии в нашем исповедании веры».

«Мария является Богородицей не только потому, что физически носила Бога в своем лоне, но также и потому, что сначала зачала Его в сердце через веру. Конечно, мы не можем подражать Марии-Богородице в первом значении этого термина, физически порождая нового Христа, но зато вполне в состоянии стать Ее последователями во втором его смысле, рождая Христа духовно, через веру», – сказал монах-капуцин, напомнив в связи с этим слова Христа, заявившего, что Его мать и братья – это те, кто слушают слово Божие и исполняют его. Отсюда следует, что на духовном уровне существует опасность двоякого отказа от призвания Богоматеринства.

«Погребает Иисуса, не рождая Его, тот, кто принимает Слово, но не исполняет его, кто продолжает делать один за одним духовные аборты, принимая постановления об обращении, которые потом систематически забываются или бросаются на полпути; тот, кто ведет себя по отношению к Слову как поверхностный наблюдатель, видящий, по слову апостола Иакова, свое отражение в зеркале, но, едва отойдя, тут же забывающий, какое оно. Другими словами, это человек, имеющий веру, но не имеющий дел», – сказал Проповедник Папского Дома, подчеркнув, что существует и еще один риск: это нести в мир Христа, не зачав Его предварительно в своем сердце. Речь идет о людях, которые, на первый взгляд, много делают, в том числе и добрых дел, но эта их активность не проистекает из чистого сердца, из любви к Богу, а является по преимуществу делом привычки, лицемерия, желания получить похвалу, реализовать собственные интересы или же предпринимается просто для собственного удовольствия. Другими словами, это люди, имеющие дела, но не имеющие веры».

В заключение отец Раньеро Канталамеса подчеркнул, что «мы становимся Матерью Христа, если носим Его в нашем сердце и теле, благодаря Божьей любви и чистой, без тени неискренности совести. Мы рождаем Его в наших святых делах, которые призваны воссиять миру в качестве примера для подражания».

По материалам Vatican News