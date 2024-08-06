Проповедь Владыки Иосифа Верта на Св. Мессе Преображения Господня 6 августа 2024 года

Дорогие братья и сестры!

Преображение Господне на Фаворе – это предвкушение жизни на небесах. Давайте мысленно поднимемся на эту гору Фавор (некоторые из вас уже были там) и увидим, что там происходило на самом деле две тысячи лет тому назад. А возвышающаяся на центральной стене алтаря картина Рафаэля поможет нам в этом созерцании.

Апостолы стоят на коленях перед Богочеловеком Иисусом Христом, видят Его в преображении и готовы пребывать коленопреклоненными всю вечность. Об этом говорят слова Апостола Петра: «Построим три кущи и останемся здесь…» (ср. Мф. 17:4).

Нашим величайшим счастьем на небе, нашим постоянным занятием в вечности будет лицезрение Бога . Может быть, каждый из нас уже задумывался – что мы там будем делать, всю вечность?

В детстве мы фантазировали и прибегали к маме, спрашивая её: «а эта игрушка будет там?», а мама отвечала: «да, будет!». Тогда мы придумывали самую лучшую игрушку и снова спрашивали: «а эта будет?». И мама говорила: «да, и ещё всё намного больше там будет». Всю вечность мы будем лицезреть Бога и не насытимся.

Попробуем в свете веры представить себе нашу будущую вечную жизнь с Богом. Её можно было бы подразделить на четыре дара:

Во-первых, мы получим от Бога ясное познание. В последние годы многие из вас следят, наверное, за новыми космическими открытиями через самый совершенный телескоп, который показывает такое, о чём люди раньше не могли даже подумать. А когда мы будем там, на небесах, это познание будет бесконечно большим, чем то, что нам дают все телескопы мира вместе взятые.

Во-вторых, мы получим дар совершенного сходства с Богом.

В-третьих, совершенную любовь к Богу.

И, наконец, в-четвертых – полное обладание Богом.

На небе мы будем видеть Бога не так, как здесь, на земле в отражении Его творений, загадке Его тайн, под покровом, под видом хлеба и вина. – «О нет! Порадуемся!»

Мы будем видеть Бога, как Он есть! В сиянии Его славы! В чудесном многообразии Его добродетелей и совершенств! Мы будем видеть глубины тайн нашей святой веры! Мы будем ясно видеть чудеса сотворения, поддержания и управления этим многообразным миром, чудеса провидения Божьего в направлении наших судеб; небесный рай и всех его обитателей; Марию, Царицу Неба и Земли, и всех ангелов и святых! И всё это мы объемлем одним взглядом и всё это будет раскрываться перед нами всю вечность во всё новых и новых формах!

Начало сходства с Богом было положено уже в первый момент нашего сотворения; оно возрастает затем посредством таинств; но в блаженном лицезрении Бога душа поднимается до той ступени подобия Божия, какую она заслужила через свои добродетели. Здесь урод может сколь угодно взирать на что-то красивое, но ещё не будет сам тоже более красивым; бедняк и нищий не станет богаче, если будет видеть и рассматривать богатства; голодный не насытится от одного вида богато сервированного стола; неуч не будет образованнее от близости с учёным. На небе всё иначе. Лицо Господне имеет преображающую силу. Душа станет красивой от красоты Божией; обретёт удивительное познание от Его знания, станет блаженной в потоке Его блаженства. Как драгоценный камень впитывает лучи солнца и сам сияет словно солнце, так наша душа станет участницей божественной природы.

Из этого соединения с Богом вытекает затем неописуемая Любовь. Вера переходит в лицезрение, надежда – в обретение, любовь одна останется.

«О любовь, любовь! – восклицает святой Августин, – ты сладчайшее чувство человеческого сердца, без тебя всё не имеет никакой цены; однако на земле твоё желание не исполнится. Сладчайшая боль! ты одновременно наша радость и наша печаль. Когда утешится жажда нашего сердца? Когда мы будем видеть Тебя, о мой Боже? Тогда мы будем любить Тебя, и любить так, что наше сердце не вместит то большое счастье».

Эта любовь будет питаться полным обладанием Бога. Бог заключит нас в свои руки и скажет: «ты мой, и Я твой – во всю вечность. Пожелай, что ты хочешь, и Я хочу тебе это дать. Всё Моё – твоё. Приди возлюбленный и войди в радость твоего Господина. Распоряжайся, господствуй со Мной, вкушай, сколько ты можешь, богатства Моего Собственного счастья; Я Сам – твоя самая большая награда». Это то блаженство, что будет всю вечность проистекать от лицезрения Бога; о которой написано в Священном Писании: «ни глаз не видел, ни ухо не слышало, ни в сердце человека не вмещается то, что Бог уготовал тем, кто любит Его» (1 Кор. 2:9).

Аминь.



Новосибирск, Кафедральный собор Преображения Господня, 6 августа 2024 года