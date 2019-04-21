Проповедь Владыки Иосифа Верта на Мессе Святой Пасхальной Ночи. 20 апреля, Кафедральный собор Преображения Господня

Христос воскрес!

Вот мы уже и вступили в радость воскресшего Господа нашего Иисуса Христа! Каким словом еще можно выразить то, что произошло в эту ночь?

— Революция!

«Революция» – это слово в нашей стране звучит сегодня крайне отрицательно. Слишком страшные следы оставила она в истории и судьбах народов России. Однако в Википедии мы найдём и другие значения этого слова: радикальное, коренное, глубокое качественное изменение, скачок в развитии, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием. К такой революции часто призывает молодёжь Папа Франциск.

И событие сегодняшней ночи – это настоящая революция. И предводителем этой революции является Сам Господь Бог. Пасха, Воскресение Иисуса, — это восстание Бога против всякой власти тьмы и разрушения в этом мире.

Воскресение – восстание – здесь больше, нежели только игра слов. Бог воскресил Иисуса, убитого, из смерти. Это революция! Начиная с этого момента, всё в мире изменилось. Бог восстаёт против смерти, против господства смерти – а значит и против любого отчаяния, против пессимизма, поражения, равнодушия, которые делают человека мёртвым уже в этой жизни.

Мы все однажды должны умереть. Мысль об этом обременяет нашу жизнь, ибо жизнь наша это «бытие, ведущее к смерти». Смерть несёт с собой окончательную безнадёжность. Она – непобедимый, жестокий тиран. Что бы мы ни делали – однажды всего этого уже не будет и всё пройдёт. Можно попробовать об этом не думать, однако от этого ничего не изменится. Смерть по-прежнему ставит под вопрос смысл жизни: для чего собственно мы живём? – Чтобы опять умереть?

Бог умертвил смерть! Иисус умер жестокой и отчаянной смертью на кресте. (Вспомним, как Он взывал: «Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил!»). Его жизнь, Его дело потерпели полный крах и крушение. Тяжёлый камень перед гробом и никакой надежды больше… Но потом происходит нечто, что по человеческим меркам просто не должно было произойти, чего не могло быть в принципе: Иисус опять жив! Цепи смерти разорваны. «Я жив, и вы будете жить!» (Ин 14,19). Значит, жизнь наша имеет смысл, имеет надежду, и всё, что мы делаем здесь, на этой земле, в этой жизни, имеет последствия для всей вечности! Если это так, то каким важным становится каждое мгновение этой земной жизни! Тогда каждое мгновение надо использовать полностью, до конца, до его последней тысячной доли, потому что оно имеет невероятно высокую цену в вечности!

Отныне смерть потеряла своё самое грозное оружие – страх. Она конечно же ещё осталась для нас тяжёлым испытанием, но всё же стала только остановкой, стоянием по пути в жизнь вечную. По-настоящему пугаться смерти уже не надо. Мы можем принять эту нашу временную смерть. Ужас перед ней отступил. «Смерть, где твоё жало?» — почти вызывающе спрашивает апостол Павел (1 Кор 15,55). Угрожать смертью во все времена было излюбленным оружием тиранов и диктаторов. Бог же ныне восстаёт против тех, кто господствует с помощью угроз физической расправы! Это оружие тоже потеряло свою силу. Разве можно ещё пугать христианина смертью? – Вера сильней! Вера может быть настолько бесстрашной и победоносной, как у того епископа из времён преследований, который, приговорённый к смерти, сказал своим палачам: «Оставайтесь здесь, вы, мертвецы! Я же иду к живущим!»

Как безнадёжна, однако, жизнь многих людей! Им в жизни ничего уже не светит. Они страдают от депрессий. Неудачи тяжёлым бременем гнетут их. Они как будто парализованы. «Ах, всё уже не имеет никакого смысла!» Но есть воскресение для всех – теперь, в этой жизни! Ты, кто потерял уже всякую надежду, подними голову! Устреми свой взгляд навстречу новой заре, навстречу новому солнцу: Христу Воскресшему! Он даёт тебе часть с Ним, часть Своей Божественной Жизни! Ты всё можешь начать заново. Бог восстаёт против всякого отчаяния. Поэтому восстань и ты, и живи!

Таким образом, мы можем иметь надежду и друг о друге. Как быстро порой мы ставим крест на человеке; «Всё, этот уже безнадёжен, он никуда не годится, он уже никогда не изменится» … Так иногда кажется – по человеческим меркам. Но мы знаем теперь, что есть воскресение – восстание – для всех! Перед Господом ни один человек, как глубоко бы он ни пал, не безнадёжен, не потерян окончательно.

Как раз для нас, пастырей, нет большего утешения, чем переживать такой опыт, когда и в самых безнадёжных случаях происходит чудо воскресения, когда из тьмы греха, из тьмы алкоголя, наркотиков, из окружения собутыльников, кто-то вырывается, «восстаёт», хотя все уже потеряли всякую надежду. «Оставь надежду всяк сюда входящий», — так поэт написал над воротами ада. Мы же верим в могущество Воскресшего Христа, верим в победу Воскресшего в жизни ближнего и в собственной жизни! Надежда животворит и Церковь нашу, и нашу общину. Ещё раз: оставим всякий пессимизм и печаль, восстанем и будем же жить!

Дорогие Братья и Сёстры во Христе! Мы все желаем себе живую, братскую общину. А дорога туда долгая и трудная. Как не просто, чтобы в общине было «одно сердце и одна душа» (Деян 4,32). Поэтому многие начинают думать, что такая общинная жизнь, как в первохристианской Церкви, сегодня вообще невозможна. Тогда, – может быть, – в порыве первоначального воодушевления, – но сегодня?! Да, часто мы переполнены пессимизма, устаём от активной общинной жизни, так сказать самоустраняемся и потихоньку всё затухает… А там, за стенами храма – толпы людей с бессмертными душами. Забываем, что мы – малое стадо, являемся не самим тестом, которого хватило бы на праздничный пирог, а всего лишь закваской и призваны заквасить всё вокруг нас; мы – соль, чтобы земля была солёной, мы – свет, чтобы светить миру… Но когда нет активной жизни в общине, когда община не излучает, что говорить о закваске, о соли, о свете… Мы должны быть свидетелями, мы должны свидетельствовать о нашей вере!

Сегодня в наш круг снова вступил Воскресший Христос – так сказать «при запертых дверях», через стену нашего страха, наших сомнений, нашего неверия (Ин 20,19). Он уже здесь, и Он дарует новую жизнь. Он открывает сердца людей. Он даёт Духа, Который воодушевляет и зажигает. Он Сам собирает рассеянное стадо, Свою Церковь. Только веруйте, что Он среди нас! Веруйте в весну Церкви! Это дело не наших рук – Он делает это, Он обновляет Свою Церковь! Многое изменилось в Церкви Христовой за последние десятилетия, начиная со Второго Ватиканского Собора, затем в годы понтификата Иоанна-Павла II, Бенедикта XVI, и теперь – в понтификат Папы Франциска, который с новой силой призывает нас увидеть всю бесконечную красоту нашей веры.

Возлюбленные братья и сёстры!

Как ваш пастырь, я хочу укрепить вас и призываю вас верить в эту революцию Бога, в это восстание Христа против всякой тьмы, отчаяния, греха, смерти!

Христос воскрес!