Проповедь Владыки Иосифа Верта на годовщину освящения Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске

Дорогие собратья в священническом и диаконическом служении, дорогие сестры-монахини, дорогая община Кафедрального собора и Преображенской епархии, а также Греко-Католической Церкви в России, братья и сестры во Христе!

Двадцать три года прошло с тех пор, как наш Кафедральный Собор был освящён и посвящён Богу. Апостольский Нунций, десять епископов из разных стран мира принимали участие в этом священнодействии. Два генерала католических орденов, представители мужских и женских монашеских организаций; сто сорок священников из России и ближнего и дальнего зарубежья; около двух тысяч верных переполнили верхний и нижний храмы Католического Кафедрального Собора в Новосибирске 10 августа 1997 года. Епископы освящали воду и окропляли ею стены и алтарь церкви, окаждали их святым фимиамом, помазывали елеем в 12-ти местах стены церкви (эти места были помечены крестиком, их и сегодня можно увидеть). Мне самому досталась благодать помазать алтарь елеем и положить в него мощи святых. В Литании ко всем святым мы взывали к ним об их ходатайстве и заступничестве. Когда всё было сделано, сёстры-монахини накрыли алтарь покрывалом, поставили цветы, министранты зажгли свечи, по очереди зажглись люстры в церкви, и этот дом на улице Горького под номером 100 стал Домом Божиим! Он стал местом, где обитает Сам Господь, местом молитвы, благодатным местом. Событие это было настолько важным, что сам Святейший Отец из Рима прислал свои поздравления по этому поводу и одновременно полную индульгенцию всем тем, кто осознанно и полно участвовал в этом священнодействии.

По случаю освящения Кафедрального Собора была выпущена памятная медаль, которую получили все участники освящения, и которую я позже встречал не только в домах наших верующих, но и в разных уголках мира у наших друзей, которые были на освящении и которые были преисполнены самых тёплых чувств от этого события. Например, фрау Урсула Ненс из Германии, из движения Фоколяров, много лет помогавшая нам, священникам и семинаристам в СССР, вся в слезах сказала мне после освящения: «Два события в моей жизни я могу назвать самыми яркими: день моей свадьбы много-много лет назад и теперь освящение вашего Кафедрального Собора». А наши пожилые паломники из далёких деревень Алтая, возвращаясь назад с освящения, говорили своим настоятелям: «Теперь мы увидели и получили всё в этой жизни, теперь мы можем спокойно умереть». Подобно Симеону Богоприимцу. Слёзы радости и духовного утешения катились по лицу не только бабушек и дедушек, но и молодых людей. С этим событием мы все как-бы, наконец, действительно поверили, что преследование Церкви позади, и мы можем в полноте пользоваться всеми благами веры. Пусть наши сердца сегодня поют в унисон с Псалмопевцем: «Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!» (Пс 84,2). Будем повторять сегодня с патриархом Иаковом: «Истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал! Как страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные» (Быт 28,16-17).

Бог есть везде: в комнате, в которой мы живём, а также, в любом камушке и травинке, по которым мы ступаем ногами. Он живёт в нашей душе, исполняя её Своим светом и Своей силой: говорит ей, призывает и наставляет её; даёт ей импульс к доброму и сохраняет её от греха и несчастья. Но в Доме Божием Он живёт и действует совершенно особым образом. Здесь и только здесь живёт Сын Божий в Святой Евхаристии, в Дарохранительнице Своим Божеством и Человечеством, плотью и кровью, телом и душой, по-человечески сочувствуя и понимая нас. Здесь Он совершает на наших алтарях Свою Жертву поклонения, благодарения, прославления, умилостивления и удовлетворения и ходатайства за нас. Здесь, в Доме Божием, Он обитает и молится Отцу Небесному непрестанно от нашего имени, в нашем лице. Сюда мы можем прийти к Нему, с Ним общаться, Ему открыться, Ему высказаться. Здесь мы можем принести все наши заботы и тревоги за нас самих и за тех, кого мы любим, кто нам дорог, за всю Церковь, за весь мир. Здесь Он исполняет Свою миссию Спасителя в Святых Таинствах, которые уделяются в Доме Божием: в Крещении, в Миропомазании, Исповеди, Рукоположении, в Венчании. Здесь Он ежедневно может быть сладостной пищей нашей души. – Воистину, это Дом Божий среди людей. И пусть нынешнее испытание пандемией опять сильнее зажжёт в наших сердцах святое желание, святую тоску по этому святому месту, по Дому Божьему. Пусть даже такое зло как пандемия придаст нам импульс, чтобы еще сильнее возлюбить этот Дом Господень, Дом Божий.

Дорогие братья и сестры, молитва на освящение храма гласит: «Всемогущий Вечный Боже, излей на это место благодать Твою и приди на помощь всем призывающим Тебя, чтобы сила Слова Твоего и Таинств Твоих укрепляла здесь сердца верных». Господь говорит Соломону после освящения Храма в Иерусалиме: «Ныне очи Мои будут отверсты и уши Мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне Я избрал и освятил дом сей, чтобы имя Моё было там вовеки; и очи Мои и сердце Моё будут там во все дни» (2 Пар 7,15-16). Здесь то место, где Бог, где Христос особым образом внимает нашим молениям. Освящённый Дом Божий является святилищем, святым местом, в котором мы, на основании молитв Церкви в день освящения, находим особенным образом защиту и помощь. В тот день «пришло спасение дому сему» (Лк 19,9), ибо Сам Бог, Христос-Господь вошёл в него и избрал его местом, откуда Он хочет излить полноту благодати и спасения.

Когда мы приходим в церковь и здесь молимся, в силу освящения мы вступаем в Святой Литургии в сообщество с молящейся общиной всех верующих. Опираясь на эту молитву всей Церкви, наша молитва гораздо вернее будет услышана, гораздо вернее достигнет своей цели. Дорогие братья и сестры! Я поздравляю вас с сегодняшним торжеством, с 23-й годовщиной освящения Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске. И пусть эти мысли, эти размышления сегодня, в годовщину освящения Кафедрального Собора, обновят нашу веру, воодушевят нас на духовное делание, зажгут нас новым огнём любви к Богу и ближним, любви к нашей Церкви! Аминь.