Проповедь Святейшего Отца Льва XIV на молебне в базилике Св. Павла вне Стен. Рим, 20 мая 2025 г.

Вечером 20 мая Папа Лев XIV возглавил Литургию Слова в римской базилике Св. Павла вне Стен. У гробницы первоверховного апостола он вознёс молитву о его заступничестве и обратился с проповедью, основанной на первой главе Послания к Римлянам. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец подчеркнул, что всякое призвание начинается не с усилий человека, а с милосердной инициативы Бога. Апостол Павел признаёт, что получил «благодать и апостольство» от Бога (Рим 1,5), Который призвал его, когда тот ещё преследовал Церковь. Обращение рождается из «предшествующей любви», как писал св. Августин: «Что мы могли бы избрать, если бы прежде не были избраны?».

«У истока всякого призвания – Божья благость и милосердие, подобные щедрой материнской заботе», питающей своего младенца, отметил Папа. Встреча с Христом на пути в Дамаск не отменила свободы Павла, однако призвание потребовало от него усилия и верности, выраженной в «послушании веры» (Рим 1,5). «Спасение приходит не по волшебству, но через тайну благодати и веры, явленной в предваряющей любви Бога и в добровольном и уповающем отклике человека (см. 2 Тим 1,12)», – подчеркнул Епископ Рима, отметив, что «Господь не лишает человека свободы, но зовёт к выбору, к пути, в котором вера становится послушанием, рождённым в борьбе и доверии».

В этом ключе Папа вознёс молитву, дабы каждый христианин стал свидетелем той любви, «которая излилась в наши сердца Духом Святым» (Рим 5,5), и чтобы, подобно апостолу, верующие были готовы «стать всем для всех» (1 Кор 9,19–23), вплоть до мученичества: «В немощи плоти является оправдывающая сила веры в Бога» (см. Рим 5,1-5).

Отдельно Святейший Отец упомянул бенедиктинское присутствие в базилике и напомнил о Правиле св. Бенедикта Нурсийского: жить в братской любви и принимать каждого странника как самого Христа.

«Бог нас любит. Это великая истина жизни, придающая смысл всему остальному».

У истоков нашего бытия – Божий замысел любви; вера призывает нас «отворить сердца этой тайне и жить как те, кто признают себя любимыми Богом». Завершая проповедь, Папа назвал эту истину истоком любого служения, включая своё собственное, и вознёс краткую молитву:

«Да ниспошлёт мне Господь милость преданно ответить на Его призвание».