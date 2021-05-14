Проповедь Преосвященного Владыки Иосифа Верта на Св. Мессе Торжества Вознесения Господня

Праздники веры в Церкви – это не как праздники в миру… Мы не только вспоминаем какое-то событие, но переживаем его вновь…

Чуть более сорока дней назад мы сопереживали со Христом Его Страсти… Видели, как Его все оставили, даже апостолы, даже Пётр… Как Он страдал и умер, распятый на Кресте… Умер за нас… за наше искупление…

Сорок дней назад мы переживали Пасху – Воскресение Христово. Гроб и смерть не в силах Его удержать! Он воскрес, как и сказал!

Сорок дней Он пребывал ещё на Земле, являясь апостолам, давал им Свои последние наставления… Но в его планы, в вечный план Отца, не входило, чтобы Иисусу оставаться видимым образом на Земле… Он должен вернуться к Отцу… Так лучше и для нас. «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам» (Ин 14,2). «Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам…» (Ин 16,7).

Вознесение – великая честь для нашей человеческой природы: «Христос посажен одесную Отца… превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем» (Еф 1, 20-21).

Вознесение — источник нашего спасения, оно увеличивает и укрепляет наши сверхприродные добродетели, нашу веру, нашу надежду, нашу любовь. Через Вознесение Иисус Христос доставил нам новые средства спасения, дополнил и подтвердил Своё Учение дивным Зрелищем и обоснованной надеждой на Рай, эту конечную и преславную цель всех усилий Бога и человеков на земле и на небе. Воистину, Спаситель не мог завершить более достославно земную жизнь Свою, чем Вознесением.

Христос приготовил Своё Вознесение, собрав Апостолов в Иерусалиме и пожелав войти в Царство своё из «града Великого Царя» (Мф 5,35), из града Престола Давида (Лк 1,32), из Иерусалима.

Перед Вознесением Он преподал последние указания Апостолам и заповедал им не покидать Иерусалим до сошествия на них Духа Святого. На вопрос Апостолов о пришествии Царства Мессии, Он ответил, что Царство Божье начнётся с сошествия на них Духа Святого и будет проповедано ими «даже до края земли» (Деян 1,8).

После этого, «подняв руки Свои, Он благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на Небо» (Лк 24,50-51). Благословение это распространилось и на всех нас, присутствовавших в мыслях и памяти Христа… Какая утешительная мысль: благословляя Своих апостолов и собравшуюся общину верующих 2000 лет тому назад, Он благословил Церковь через все века, благословил каждого члена Церкви тех миллионов и миллиардов верных, благословил и нас сегодня, участвующих на Мессе Вознесения Господня в соборе на улице Горького 100.

Мы можем себе представить красоту и великолепие этого Зрелища. Мы можем представить взоры Христа, обращенные на Землю, на места, которые были свидетелями стольких Его трудов, стольких страданий, ставших источниками стольких благ и такой славы. Мы можем представить Его взоры, обращенные к Небу, где ждало Его Царство почестей, могущества и радости без конца, где ждал Его на веки веков Престол Царя Вселенной, Престол Единородного Сына Божьего.

Апостолы поклонились вознёсшемуся Христу, но ещё долго не могли оторвать своих восхищённых глаз от Неба. Сердца их были исполнены великою радостию (Лк 24,52, Деян 1,10).

Вознесение должно было радовать и нас. Небо для нас стало доступным. Христос уже завладел общим наследством всех детей Божиих. «Восхожу к Отцу Моему и к Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему», — как говорил Он Марии Магдалине (Ин 20,17). Спаситель и Брат наш не удержит нашей доли наследства.

Вознесение должно было вселить в нас бодрость и доверие. Передовой отряд нашего войска в лице нашего Вождя и Владыки уже находится в стенах Вечного Града и царит над Иерусалимом Небесным. Что же может ещё удержать нас? Ещё одно усилие, ещё один натиск, и мы войдём в него!

Вознесение должно было зажечь в наших сердцах огонь любви и должно возбуждать в них наши самые горячие желания Неба, где пребывает Спаситель, где живёт Его Пречистая Матерь, где обитает Бог, где находится всё благое и прекрасное.

Небо – наша Отчизна, откуда мы пришли и куда идём. И разве может наше сердце быть в ином месте, чем там? Вот почему будем часто мечтать о Небе, будем почаще вздыхать о нём… Мысль о Небе пусть отрывает наше сердце от земли, даёт нам радость и бодрость в трудах и жертвах.

Возрадуемся славе Господней и попросим Господа, чтобы Он помог нам следовать по указанному Им пути для достижения Царства Небесного…



Новосибирск, Кафедральный собор Преображения Господня, 13 мая 2021 года