В главном храме Преображенской епархии празднуют Вознесение Господне

В четверг 13 мая епископ Иосиф Верт возглавил праздничную Мессу торжества Вознесения Господня в Кафедральном соборе столицы Сибири. Владыке сослужил настоятель прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Левобережье о. Виталий Костюк, OFM.

В своей проповеди Преосвященный Иосиф поделился духовными смыслами празднования Вознесения.

Мы призваны пребывать в молитвенном сосредоточении все дни, оставшиеся до торжества Сошествия Святого Духа, вместе с Пресвятой Девой Марией испрашивая тот дар благодати, который один может сделать нас достойными доверия свидетелями Воскресшего Христа.

Так же Владыка Иосиф напомнил, что на 13 мая приходится еще одно важное празднование – память Богородицы Фатимской. В традиции Западной Церкви не принято совмещать различные торжества, праздники и дни памяти. Однако для празднования в честь Богоматери Фатимской будет сделано исключение ввиду его особой значимости для российских католиков: ведь это по Ее призыву миллионы верных по всему миру на протяжении многих лет молились об обращении России и ее новом Крещении, и горячие молитвы за Россию Вселенской Церкви в конце концов принесли свой плод. Убедительное свидетельство тому – отмечаемое нами ныне 30-летие религиозной свободы. Поэтому вечером после окончания Мессы Вознесения пройдут традиционные для празднования Фатимской Богородицы Адорация и процессия со свечами. Тот же ритуал будет затем совершаться в течение полугода по 13-м числам каждого месяца.

Наиболее яркие моменты утреннего богослужения в торжество Вознесения Господня – в фоторепортаже сестры Татьяны Авдокушиной, MSC: