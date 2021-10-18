Проповедь Преосвященного Кирилла Климовича на Торжественной Мессе в Новосибирске 10 октября 2021 года

Дорогие собратья в епископском служении, дорогой Нунций Владыка Джованни представитель Святого Престола, дорогие священники, сестры и братья монашествующие, братья и сестры во Христе! Уважаемые гости, прибывшие на наше торжество!

Господь в очередной раз даровал нам повод собраться вместе, чтобы благодарить Его за обильные дары, которые мы получаем от Него. Сегодня в этом храме присутствуют представители всех четырех католических епархии России, присутствуют почетные гости из нашей страны, а также из-за рубежа. В этот раз мы отмечаем 30-летие возрождения структур Католической Церкви в России. Казалось бы, в сравнении с двухтысячелетней историей Церкви, наш юбилей выглядит очень скромно, что такое 30 лет? Однако, учитывая наше прошлое, и факт, что после древней истории присутствия Католической Церкви на русских землях наступил длительный период, когда не было условий для ее существования, кроме того, когда Церковь подвергалась гонениям и были попытки полностью уничтожить веру в человеческих сердцах, наш юбилей исполнен особого значения. Нынешнее празднование является выражением благодарности и данью уважения для всех тех, кто приложил усилия для восстановления церковных структур и способствовал созданию полноценной Католической Церкви в Российской Федерации. Это требовало много усилий и мудрости, как вести себя, что говорить, куда стремиться. Сегодняшнего праздника не было бы, если бы не Божья помощь, так как именно Господь является источником той премудрости, которая нисходит свыше и о которой говорит нам сегодня пророк Самуил. Духовно с нами сегодня присутствуют мученики и свидетели веры тех непростых времен, когда казалось, что Католическая Церковь исчезла и больше ее не будет на этой земле. Здесь я хочу выразить благодарность тем многочисленным тихим верующим людям, которые, несмотря на запреты и репрессии, передавали веру очередным поколениям и, прежде всего, сами искренне молились, веря, что это Иисус Христос создал Церковь, «и врата ада не одолеют ее».

Я сам вспоминаю мое детство, когда за веру в Бога, за посещение воскресной мессы мне приходилось страдать, проглатывать горькие слезы унижения и боль оскорбления того, что для нас в семье было святым. Помню разрушенные храмы, стены, насыщенные химией, когда храмы превращались в склады удобрений или прямо в заводы, где вместо алтаря, стояли станки. Церковь страдала, однако во многих семьях были люди, которые смогли вселить в сердца своих родных, особенно в сердца молодого поколения любовь к Богу, сильную надежду и веру в победу Господа. Я очень благодарен моей маме, которая учила нас не озлобляться, а наоборот молитвой преодолевать все эти трудности. В то время страшно было думать, каким будет будущее Церкви, если все будет продолжать в таком духе. А сегодня я стою перед вами как свидетель, который пережил те сложные времена и который сегодня проповедует Христа, кому Господь доверил священническое и епископское служение.

Каждый юбилей является поводом оглянуться назад и подвести итоги прошедшей деятельности. Многие заметили, что первые годы после возрождения принесли значительный рост наших приходских общин. Действительно, в храмы пришли люди, которые годами тосковали по Церкви и молили Бога, чтобы наступили времена, когда можно будет открыто молиться и будет возможность регулярно приступать к святым таинствам. В это время в Церковь пришло также много людей, для которых вера стала модой, которые не столь искали Бога, а больше пришли ради некой новизны и ощущения, что католики — это символ современности и связи со всем миром. Не удивительно, что в скором времени этих людей не стало, как только они поняли, что непросто быть верующим католиком, что это обозначает приложить усилия, чтобы приближаться к Богу и углубить веру, чтобы регулярно посещать храм. Это напоминает ситуацию, о которой мы слышим сегодня в Евангелии. Юноша пришел к Иисусу, чтобы спросить про жизнь вечную. Тогда Господь указал ему на заповеди, которые надо соблюдать. «Все это сохранил я от юности моей» — прозвучало в ответ. Однако, когда Господь предложил сделать больше и совершить настоящий подвиг – «пойди, все, что имеешь продай, и раздай нищим…» — юноша, смутившись, отошел с печалью. Так и в наших общинах мы переживаем моменты роста и уход тех, кто не нашел сил углубиться в веру.

Всем нам надо на коленях просит Господа за нашу Церковь, за наши общины, духовенство и наших прихожан, потому что все это является даром Божьей благодати. Слава Богу, на нашем праздновании присутствуют священники и монахини, которые родились и выросли в России. Есть повод радоваться и благодарить Бога, при этом не уставая в молитвах просить о новых призваниях к службе Божьей. Наверное, слова благодарности мы должны обратить к тем священникам и монашествующим, которые, оставив свою Родину, прибыли в Россию, чтобы поддержать возрождающуюся Церковь и служить здесь. Без их присутствия невозможным было бы столь масштабное восстановление Церкви. Их служение продолжается, так как все время не хватает пастырей, чтобы обеспечить духовное окормление всех католических общин.

Слова благодарности хочу обратить к нашим благодетелям из России и из других стран, которые молитвой и своими жертвами – духовными и материальными, поддерживали и поддерживают рост и развитие наших общин. Благодаря им во многих местах появились храмы, мы имеем в приходах церковную утварь и хорошее оснащение. Благодаря их поддержке мы также можем проводить наши пастырские программы.

Возлюбленные, празднуя наш юбилей, мы радуемся достижениям, а также благодарим Господа за Его помощь и благословение. Не стоит, однако забывать, что это лишь промежуточный момент, который должен обратить наш взор на будущее. Ведь мы с вами каждый день создаем новую историю Католической Церкви в России. Именно сейчас мы работаем на очередные юбилеи: сорока-, пятидесяти-, столетия. О чем тогда расскажем? Сегодняшнее празднование призывает нас, чтобы мы позаботились о новых поколениях католиков. О новых учениках Христа, которые пополнят наши приходы. Несомненно, вера является даром Бога, тем не менее, и для нас остается широкое поле для деятельности и для нашего свидетельства.

Когда неделю назад я участвовал в праздновании прекрасного юбилея 100-летия освящения католического храма во Владивостоке, я призывал верующих: «Сегодня на этом месте вновь прославляем Бога и надеемся, что община верующих будет расти. Возлюбленные, сами приняв веру, делитесь ней с другими, начиная со своих родных и близких. Приводите сюда ваших детей и внуков, так, чтобы этот Божий Дом стал домом также и для них». Не стесняйтесь своей веры, пусть и ваша жизнь будет свидетельством, что Господь преобразил нас и формирует наше мировоззрение. Это требует усилий, а иногда и самоотречения. Однако каждый из нас, сам приняв веру и получив дар крещения, в ответе за тех, кто далек от Бога. Об этом напоминает нам Папа Франциск в послании на Всемирный день миссий, который скоро мы будем отмечать в Церкви: «Когда мы испытываем силу Божьей любви, когда признаем Его отеческое присутствие в нашей личной и общинной жизни, мы не можем не возвещать, не делиться тем, что увидели и услышали».

Братья и сёстры во Христе, именно к этому вас сегодня призываю – сохраните то, что самое ценное. И это не материальные ценности. Сохраните искреннюю веру, сохраните живую связь с Господом в святых таинствах и молитве. Сохраните крепкие моральные устои, которые помогут вам противостоять искушениям современности и созидать хорошее общество.

Пресвятая Богородица и наши святые покровители поддерживают нас своим заступничеством. Учитесь от них крепкой вере и послушанию воли Отца. Божья Матерь всегда указывает нам на своего Сына и призывает, чтобы мы вслушивались в Его слова и делали все, что Он нам скажет. Нам остается лишь прийти с открытой душой, чтобы почерпнуть полноту благодати. Исполненные Божьих даров, мы сможем действительно менять мир к лучшему. Будьте живыми камнями, из которых построена Церковь, чтобы ваши общины жили и развивались. И как живые члены Церкви идите в мир и несите те дары, которые дал вам Господь: веру, любовь, единство и мир. Таким образом, мы продолжим замыслы тех, кто в прошедшие столетия созидал Католическую Церковь в России и тех, кто 30 лет назад возрождал ее. Укрепляя свою веру, будем служить благу и процветанию этой земли. Пусть в этом поможет нам Господь, Его Пресвятая Матерь и наши святые покровители.

Аминь.

Воскресенье, 10 октября 2021 года,

Новосибирск, Кафедральный собор Преображения Господня,

Святая Месса второго дня торжеств по случаю 30-летия восстановления структур Католической Церкви в России.

