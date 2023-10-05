Проповедь Папы Франциска на Св. Мессе по случаю открытия Синода епископов. Ватикан, площадь Святого Петра, 4 октября 2023 г. (+ ФОТО)

4 октября на площади Святого Петра состоялась торжественная Месса, которую Папа Франциск совершил в сослужении новых кардиналов и всей Коллегии кардиналов по случаю открытия генеральной ассамблеи Синода епископов. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Папа отметил, что в Евангелии от Матфея, отрывок из которого читался на литургии, рассказывается о «трудном моменте в миссии Иисуса», — его можно назвать «пастырской безотрадностью»: Иоанн Предтеча сомневается, на самом ли деле Иисус – Мессия; многие города, через которые Он прошел, не обратились, а люди обвиняют Его в том, что Он «любить есть и пить вино». Однако мы видим, что Иисус не поддается печали, но поднимает глаза к небесам и благодарит Отца за то, что Он открыл малым тайны Царства Божьего. Таким образом, в момент безутешности Иисус «обладает взглядом, способным видеть дальше» и прославляет мудрость Отца. Ему удается «заметить скрытое благо, которое растет», семя Слова, принятого простыми людьми.

Обращаясь к епископам, кардиналам и всем верным в преддверии Синода, Папа подчеркнул, что наш взгляд должен быть основан не на человеческих стратегиях, политических расчетах и идеологических битвах: Синод – это не парламентское собрание и не план реформ, и «главное действующее лицо на нем – Святой Дух». На предстоящей ассамблее мы будем «идти вместе, обладая взглядом Иисуса, Который благословляет Отца и принимает уставших и угнетенных».

Святейший Отец призвал обратить внимание на два аспекта взгляда Иисуса Христа: это взгляд благословляющий и принимающий.

Хотя Господь испытал отвержение и жестокосердие окружающих, Он не замыкается в разочаровании, и Его сердце остается спокойным даже в момент бури. Все мы призваны «быть Церковью, которая с радостным духом созерцает деяние Бога и различает духи в настоящем». Благословляющий взор Иисуса «приглашает нас быть Церковью, которая реагирует на вызовы и проблемы сегодняшнего дня не в духе разделений и конфликтов, но, напротив, устремляя взгляд к Богу, Который есть общение». Мы призваны быть «Церковью братской и единой», которая слушает и ведет диалог, благословляет и ободряет, помогает тем, кто ищет Господа, и в центре такой Церкви – Бог.

Взгляд Христа – это также взгляд принимающий. В то время как мудрецы не могут распознать деяний Бога, Господь ликует, потому что Отец открывает Себя малым, простым, нищим. Этот взгляд Иисуса приглашает нас быть Церковью гостеприимной, с открытыми дверями. На предстоящей синодальной ассамблее мы призваны возрастать в единстве и в дружбе с Господом, взирая на современные вызовы Его глазами. Церковь не навязывает бремен, но приглашает: «Придите, все труждающиеся и обремененные, придите все, кто потерялся или чувствует себя далеким придите те, кто закрыл двери от надежды: Церковь здесь, для вас!».

Благословляющий и принимающий взор Иисуса бережет нас от некоторых опасных искушений: искушения быть Церковью-таможней, вооруженной против мира и оглядывающейся назад; быть Церковью уставшей, сосредоточенной на одной лишь себе.

Все мы – прощенные грешники, и мы должны вооружиться лишь Евангелием, то есть смирением и единством, молитвой и любовью, напомнил Папа, еще раз призвав всех идти вместе со Святым Духом, Который является главным действующим лицом Синода.