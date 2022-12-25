Проповедь Папы Франциска на Св. Мессе Навечерия Рождества Христова. 24 декабря 2022 г., собор Святого Петра

Ясли новорождённого Иисуса – это «манифест» Бога, приходящего в историю человечества, подчеркнул Папа Франциск вечером 24 декабря на Святой Мессе Навечерия Рождества Христова в Ватиканской базилике.

В начале проповеди Святейший Отец задался вопросом: «О чём эта ночь говорит нашей жизни?» Мы столько раз отмечали Рождество декорациями и подарками, предаваясь духу потребительства, мы так много знаем о Рождестве, что рискуем утратить смысл этого праздника, величайшую тайну Бога. «Евангелие о рождении Иисуса, – отметил Папа, – кажется, написано именно для того, чтобы взять нас за руку и повести туда, куда хочет Господь».

Рассказ св. Луки начинается с ситуации, похожей на нашу: «Все заняты и увлечены важным событием – великой переписью населения, которая требовала многочисленных приготовлений. В этом смысле атмосфера тогда была похожа на сегодняшнюю, что окружает нас на Рождество». Однако евангельская история дистанцируется от мирского сценария, трижды упоминая скромный атрибут хлева: сначала Мария кладет Иисуса «в ясли» (Лк 2,7), затем ангелы сообщают пастухам о «Младенце в пеленах, лежащем в яслях» (ст. 12), и наконец пастухи находят «Младенца, лежащего в яслях» (ст. 16). Чтобы обрести смысл Рождества, нужно заглянуть в эти ясли, отметил Папа, ибо они – «манифест», с которым Христос являет Себя на мировой арене, это Божий способ «родиться в истории, чтобы оживить историю».

Через вифлеемские ясли Господь хочет наставить нас, по крайней мере, трём вещах: близости, бедности и конкретности, подчеркнул Святейший Отец.

Ясли могут символизировать «один из аспектов человечества»: ненасытность в потреблении. В то время как животные в хлеву потребляют пищу, люди мира сего, жаждущие власти и денег, «пожирают соседей и братьев», попирая человеческое достоинство и свободу самых малых, уязвимых и слабых, детей, бедных, нерождённых. «В яслях отверженности и дискомфорта возлежит Бог», ибо там – проблема всего человечества: безразличие, порождённое алчным стремлением обладания и потребления. Христос лежит в кормушке, чтобы стать нашей пищей, подчеркнул Епископ Рима. Бог не пожирает Своих детей: «Он – Отец, Который в Иисусе делает нас Своими детьми и питает нас с нежностью. Он приходит, чтобы коснуться наших сердец и заявить, что единственная сила, меняющая ход истории, – это любовь. Рождество означает, что Бог рядом с нами; Он, восседавший на небесах, позволяет положить Себя в ясли, и они – первая весть о Богомладенце, Который любит и ищет нас. «Нет такого зла, нет такого греха, от которого Иисус не хочет или не может спасти человека».

Вифлеемские ясли, отметил Папа Франциск, повествуют о бедности. Иисус родился в нищете, и его убогая колыбель напоминает, что рядом с Ним не было никого, кроме любивших Его: Марии, Иосифа и пастухов, всех бедных и обездоленных, для которых истинное богатство жизни не в деньгах и власти, а «в отношениях и людях». Самое главное богатство – это Иисус. Хотим ли мы пребывать рядом с Ним, любим ли мы Его нищету или предпочитаем оставаться в комфорте собственных интересов? Посещаем ли бедных? Мы призваны быть Церковью, которая поклоняется бедному Иисусу и служит Иисусу в неимущих, подчеркнул Папа Франциск: не бывает настоящего Рождества без бедных. «Без них мы отмечаем Рождество, но не празднуем Рождество Иисуса», бедного Бога.

Ясли Христовы, отметил Святейший Отец, говорят о конкретности. «Младенец в яслях представляет Собой поразительную, суровую сцену»: Бог действительно стал плотью, и поэтому «теорий, благочестивых чувств и прекрасных мыслей о Нём уже недостаточно». Иисус родился, жил и умер в бедности, Он не посвящал ей многих речей, но жил ею в полной мере ради нас. От яслей до креста Его любовь к нам была осязаемой, конкретной: Он любит нас не на словах, и поэтому Ему нужны не только наши благие намерения. Господь, родившийся в яслях, ищет не показухи, а конкретной веры, основанной на поклонении и милосердии. «Поскольку это Его праздник, Его день рождения, будем Ему дарить приятные подарки. В событии Рождества Бог конкретен: во имя Его давайте возродим немного надежды в тех, кто её утратил».

В конце проповеди Святейший Отец вознёс молитву:

«Иисус, мы смотрим на Тебя, лежащего в яслях. Мы видим Тебя так близко, Ты рядом с нами навеки: благодарим Тебя, Господи! Мы видим Тебя бедным; Ты учишь, что истинное богатство – не в вещах, а в людях, особенно в бедных: прости нас, если мы не узнали в них Тебя и не служили Тебе в них. Мы видим Тебя совершенно ясно, ибо конкретна Твоя любовь к нам: Иисусе, помоги воплотить и оживить нашу веру. Аминь».