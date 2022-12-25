Проповедь Папы Франциска на Св. Мессе Навечерия Рождества Христова. 24 декабря 2022 г., собор Святого Петра

Проповедь Папы Франциска на Св. Мессе Навечерия Рождества Христова. 24 декабря 2022 г., собор Святого Петра

Декабрь 25, 2022

Ясли новорождённого Иисуса – это «манифест» Бога, приходящего в историю человечества, подчеркнул вечером 24 декабря на Святой Мессе Навечерия Рождества Христова в Ватиканской базилике.

В начале проповеди Святейший Отец задался вопросом: «О чём эта ночь говорит нашей жизни?» Мы столько раз отмечали декорациями и подарками, предаваясь духу потребительства, мы так много знаем о Рождестве, что рискуем утратить смысл этого праздника, величайшую тайну Бога. «Евангелие о рождении Иисуса, – отметил Папа, – кажется, написано именно для того, чтобы взять нас за руку и повести туда, куда хочет Господь».

Рассказ св. Луки начинается с ситуации, похожей на нашу: «Все заняты и увлечены важным событием – великой переписью населения, которая требовала многочисленных приготовлений. В этом смысле атмосфера тогда была похожа на сегодняшнюю, что окружает нас на Рождество». Однако евангельская история дистанцируется от мирского сценария, трижды упоминая скромный атрибут хлева: сначала Мария кладет Иисуса «в ясли» (Лк 2,7), затем ангелы сообщают пастухам о «Младенце в пеленах, лежащем в яслях» (ст. 12), и наконец пастухи находят «Младенца, лежащего в яслях» (ст. 16). Чтобы обрести смысл Рождества, нужно заглянуть в эти ясли, отметил Папа, ибо они – «манифест», с которым Христос являет Себя на мировой арене, это Божий способ «родиться в истории, чтобы оживить историю».

Через вифлеемские ясли Господь хочет наставить нас, по крайней мере, трём вещах: близости, бедности и конкретности, подчеркнул Святейший Отец.

Ясли могут символизировать «один из аспектов человечества»: ненасытность в потреблении. В то время как животные в хлеву потребляют пищу, люди мира сего, жаждущие власти и денег, «пожирают соседей и братьев», попирая человеческое достоинство и свободу самых малых, уязвимых и слабых, детей, бедных, нерождённых. «В яслях отверженности и дискомфорта возлежит Бог», ибо там – проблема всего человечества: безразличие, порождённое алчным стремлением обладания и потребления. Христос лежит в кормушке, чтобы стать нашей пищей, подчеркнул Епископ Рима. Бог не пожирает Своих детей: «Он – Отец, Который в Иисусе делает нас Своими детьми и питает нас с нежностью. Он приходит, чтобы коснуться наших сердец и заявить, что единственная сила, меняющая ход истории, – это любовь. Рождество означает, что Бог рядом с нами; Он, восседавший на небесах, позволяет положить Себя в ясли, и они – первая весть о Богомладенце, Который любит и ищет нас. «Нет такого зла, нет такого греха, от которого Иисус не хочет или не может спасти человека».

Вифлеемские ясли, отметил Папа Франциск, повествуют о бедности. Иисус родился в нищете, и его убогая колыбель напоминает, что рядом с Ним не было никого, кроме любивших Его: Марии, Иосифа и пастухов, всех бедных и обездоленных, для которых истинное богатство жизни не в деньгах и власти, а «в отношениях и людях». Самое главное богатство – это Иисус. Хотим ли мы пребывать рядом с Ним, любим ли мы Его нищету или предпочитаем оставаться в комфорте собственных интересов? Посещаем ли бедных? Мы призваны быть Церковью, которая поклоняется бедному Иисусу и служит Иисусу в неимущих, подчеркнул Папа Франциск: не бывает настоящего Рождества без бедных. «Без них мы отмечаем Рождество, но не празднуем Рождество Иисуса», бедного Бога.

Ясли Христовы, отметил Святейший Отец, говорят о конкретности. «Младенец в яслях представляет Собой поразительную, суровую сцену»: Бог действительно стал плотью, и поэтому «теорий, благочестивых чувств и прекрасных мыслей о Нём уже недостаточно». Иисус родился, жил и умер в бедности, Он не посвящал ей многих речей, но жил ею в полной мере ради нас. От яслей до креста Его любовь к нам была осязаемой, конкретной: Он любит нас не на словах, и поэтому Ему нужны не только наши благие намерения. Господь, родившийся в яслях, ищет не показухи, а конкретной веры, основанной на поклонении и милосердии. «Поскольку это Его праздник, Его день рождения, будем Ему дарить приятные подарки. В событии Рождества Бог конкретен: во имя Его давайте возродим немного надежды в тех, кто её утратил».

В конце проповеди Святейший Отец вознёс молитву:

«Иисус, мы смотрим на Тебя, лежащего в яслях. Мы видим Тебя так близко, Ты рядом с нами навеки: благодарим Тебя, Господи! Мы видим Тебя бедным; Ты учишь, что истинное богатство – не в вещах, а в людях, особенно в бедных: прости нас, если мы не узнали в них Тебя и не служили Тебе в них. Мы видим Тебя совершенно ясно, ибо конкретна Твоя любовь к нам: Иисусе, помоги воплотить и оживить нашу веру. Аминь».

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