Проповедь Папы Франциска на Мессе Целестинского прощения. 28 августа 2022 г., Аквила, базилика Санта-Мария-ди-Коллемаджо

«Святые – это восхитительное объяснение Евангелия»: с этой фразы Папа Франциск начал свою проповедь на Мессе праздника Целестинского прощения, или Целестинской индульгенции, которую он совершил 28 августа в столице области Абруццо Аквиле, на площади у базилики Санта-Мария-ди-Коллемаджо: в этом храме покоятся мощи святого Папы Целестина V. Передает русская служба Vatican News.

Ссылаясь на «Божественную комедию» Данте, Святейший Отец указал на ошибочное истолкование поэтом личности Целестина V: по словам Данте, он «отрекся от великой доли». Этот святой, возразил Папа, вовсе не был человеком, сказавшим «нет», — наоборот, он был тем, кто сказал «да», ведь нет иного способа ответить «да» воле Божье, чем «приняв силу смиренных». «Сила смиренных – Господь, а не какие-либо стратегии, не человеческие средства, не логика мира сего», — пояснил Папа Франциск. В этом заключается сердце Евангелия и суть милосердия, которое всегда идет рядом с нашим признанием собственной бедности.

Папа остановился на смысле прощения, которое лежит в основе праздника Целестинского прощения:

«Быть прощенными означает испытать здесь и сейчас то, что больше всего приближает нас к воскресению. Прощение – это переход от смерти к жизни, от переживания страха и вины к переживанию свободы и радости. Пусть же этот храм всегда будет местом, где можно примириться и ощутить ту благодать, которая поднимает нас на ноги и дает еще один шанс. Наш Бог – это Бог шансов: Бог всегда дает тебе еще один шанс».

Папа пожелал жителям Аквилы, чтобы базилика Санта-Мария-ди-Коллемаджо, основное место празднования Целестинского прощения, было «храмом прощения» не раз в году, а постоянно, каждый день: «Именно так созидается мир, — через полученное и дарованное прощение».

Еще раз говоря о шансе, который всегда дает нам Бог, Папа пояснил свою мысль сравнением с перелетом из Рима в Аквилу: по прибытии в голод вертолет с Папой на борту долго не мог приземлиться из-за густого тумана и темноты, но в конце концов пилот заметил небольшое отверстие, маленький просвет, и искусно прошел через него. Именно так поступает Бог: мы можем долго блуждать во тьме, но Господь открывает для нас просвет, в котором пребывает Его милосердие, и этот просвет находится в нашей собственной нищете.

«Пусть Аквила поистине станет столицей прощения, столицей мира и примирения», — пожелал в конце проповеди жителям города Папа Франциск.