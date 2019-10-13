Проповедь Папы Франциска на канонизационной Мессе 28-го Рядового воскресенья. 13 октября 2019 г., площадь Святого Петра

«Вера твоя спасла тебя» (Лк 17,19). Это кульминация сегодняшнего Евангелия, иллюстрирующего путь веры. Это странствие веры включает три этапа. Их легко увидеть в поведении исцеленных Иисусом прокаженных. Они вопиют, перемещаются и благодарят.

Сначала они вопиют. Прокаженные оказались в ужасном положении не только из-за болезни, с которой, широко распространенной даже сегодня, необходимо неустанно бороться, но и вследствие их исключения из общества. Во времена Иисуса прокаженные считались нечистыми и, как таковые, должны были быть изолированы и содержаться отдельно (ср. Лев 13,46). Мы видим, что, приближаясь к Иисусу, они «держались на расстоянии» (Лк 17,12). Несмотря на свою вынужденную в силу социального статуса изоляцию, они, как утверждает Евангелие, «взывали» (Лк 17,13) и умоляли Иисуса. Они не позволили избегавшему их обществу обездвижить себя, они взывали к Богу, Который никого не исключает. Мы видим, как сокращаются расстояния, как преодолевается одиночество: не замыкаясь в себе и своих проблемах, не думая о том, как другие оценят нас, следует при первой возможности воззвать к Господу, ибо Господь слышит вопль тех, кто оказывается в одиночестве.

Как и те прокаженные, мы тоже нуждаемся в исцелении, каждый из нас нуждается в исцелении. Мы должны быть исцелены от недостатка уверенности в себе, в жизни, в будущем; мы должны быть исцелены от наших страхов и пороков, которые порабощают нас, от нашей интроверсии, наших пристрастий и нашей привязанности к играм, деньгам, телевидению, мобильным телефонам, к тому, что думают о нас другие люди. Господь освобождает наши сердца и исцеляет их, если только мы попросим Его, если только скажем Ему: «Господь, я верю, что Ты можешь исцелить меня. Дорогой Иисус, исцели меня от погружения в себя. Освободи меня от зла и страха». Прокаженные – это первые люди в этом Евангелии, которые призывали Иисуса по имени. Позже так поступили еще слепой и распятый разбойник: всё это нуждающиеся люди, и они произносят имя «Иисус», что означает «Бог спасает». Они называют Бога по имени, прямо и спонтанно. Называть кого-то по имени – это знак доверия, и это радует Господа. Вот как приумножается вера – через дерзновенную, доверительную молитву. Молитву, в которой мы приносим Иисусу самих себя, причем такими, какими мы на самом деле являемся, с открытыми сердцами, не пытаясь скрыть свои немощи. Так будем же ежедневно с упованием призывать имя Иисуса: «Бог спасает». Давайте повторим: это и есть молитва. А молитва необходима! Воистину, молитва – это врата веры; молитва – это лекарство для сердца.

Второй этап веры – это перемещение. В сегодняшнем небольшом по размеру фрагменте Евангелия содержится сразу несколько глаголов, обозначающих движение. Удивительно, что прокаженные не исцеляются, просто стоя перед Иисусом; это происходит только после того, как они отправились в путь. Евангельский текст свидетельствует: «когда они шли, очистились» (Лк 17,14). Они исцелились, восходя в Иерусалим, то есть поднимаясь на гору. На жизненном пути очищение происходит в пути, нередко ведущем в гору, возводящем к высотам. Вера призывает нас к странствию, к «выходу» из себя, и она способна творить чудеса, если только мы оставим нашу убаюкивающую уверенность, если мы покинем наши безопасные гавани, наши уютные гнездышка. Вера приумножается, расточая себя, и растет в той мере, в какой рискует. Вера развивается, когда мы проходим свой путь, заручившись доверием к Богу. Вера продвигается вперед смиренными и практичными шагами, подобно шагам прокаженных или Неемана, который, как мы услышали в первом чтении (4 Цар 5,14-17), спустился, чтобы совершить омовение в реке Иордан. То же самое действительно и для нас. Мы продвигаемся в вере, проявляя смиренную и практичную любовь, ежедневно демонстрируя свое терпение, постоянно молясь Иисусу и продолжая при этом шествовать по своему пути.

Есть еще один интересный аспект перемещения прокаженных: они ходят вместе. Евангелие говорит нам, что «когда они шли, очистились» (Лк 17,14). Глаголы в данном случае употреблены во множественном числе. Вера означает движение вместе, а не в одиночку. После исцеления, однако, девять из них идут своим путем, и только один возвращается, чтобы поблагодарить. Иисус выражает Свое удивление по этому поводу: «Где же девять?» (Лк 17,17). Он словно просит единственного, кто вернулся, отчитаться за поведение остальных девятерых. Наша задача, как людей празднующих Евхаристию в качестве акта благодарения, состоит в том, чтобы заботиться о тех, кто перестал ходить с нами, о тех, кто сбился с пути. Мы призваны стать хранителями наших отдалившихся братьев и сестер. Мы должны ходатайствовать за них; мы отвечаем за них, отчитываемся за них, воспринимаем их близко к сердцу. Вы хотите расти в вере? Тогда позаботьтесь об отдалившемся брате, отдалившейся сестре.

Взывать. Идти. Чтобы поблагодарить. Это последний шаг. Только тому, кто поблагодарил Его, Иисус сказал: «Вера твоя спасла тебя» (Лк 17,19). Благодарение сделало тебя и исцеленным, и спасенным. Таким образом нам становится ясно, что конечной целью является не здоровье или хорошее самочувствие, а встреча с Иисусом. Спасение заключается не в том, чтобы выпить стакан воды для поддержания формы, а в том, чтобы отправиться к Источнику, которым является Иисус. Он один освобождает нас от зла и исцеляет наши сердца. Только встреча с Ним может спасти, может сделать жизнь полной и прекрасной. Всякий раз, когда мы встречаемся с Иисусом, слово «спасибо» тут же слетает с наших уст, ибо мы открыли для себя самое жизненно важное – не получить благодать или решить проблему, а принять Господина Жизни.

Вызывает восхищение то, как исцелившийся человек, самарянин, всем своим существом выражает свою радость: он громко славословит Бога, простирается ниц и благодарит (ср. Лк 17,15-16). Кульминацией странствия веры является жизнь в постоянном благодарении. Так спросим же себя: живем ли мы, как надлежит жить людям веры, воспринимаем ли каждый очередной день как тяжкое бремя или как повод для хвалы? Мы зациклены на своих проблемах, постоянно пытаясь заполучить еще одно благодеяние, а потом еще одно, или же находим свое счастье в постоянном благодарении? Любое наше благодарение не может не тронуть Отчего Сердца, и тогда Он обильно изливает на нас Святого Духа. Благодарение – это не вопрос хороших манер или этикета, это вопрос веры. Благодарное сердце – это такое сердце, которое вечно остается молодым. Сказать «спасибо Тебе, Господи» при пробуждении, в течение дня и перед сном – это лучший способ сохранить наши сердца молодыми. Это также относится и к семьям, и к отношениям между супругами. Не забудь сказать «спасибо». Это самое простое, но и самое эффективное слово.

Взывать. Идти. Благодарить. Сегодня мы благодарим Господа за наших новых святых. Они ходили в вере, и теперь мы взываем к их заступничеству. Трое из их числа были монахинями: они свидетельствуют нам, что посвященная Богу жизнь – это странствие любви по экзистенциальным перифериям мира. Святая Маргарита Бейс, напротив, была швеей; она свидетельствует нам о силе простой молитвы, о могуществе терпения и молчаливой самоотдачи. Именно таким образом Господь осиял ее жизнь светом Пасхальной Тайны. Такова святость повседневной жизни, которую святой Джон Генри Ньюмен выразил в следующих словах: «Христианину свойственно глубокое, тихое, сокровенное умиротворение, которого не постичь миру… Христианин весел, легок, добр, вежлив, искренен, непритязателен; у него нет притворства… Так мало бывает необычного или эффектного в его поведении, что его легко можно принять с первого взгляда за обычного человека» (Приходские и простые проповеди, V, 5).

Так давайте же попросим Господа, чтобы и нам стать такими «дружелюбными огоньками» в окружающей нас тьме. О Иисус, «оставайся со мной, и тогда я начну сиять, как сияешь Ты: сиять так, чтобы стать светом для других людей» (Размышления о христианском вероучении, VII, 3). Аминь.

Перевод «Сибирской католической газеты»