Проповедь Архиепископа Павла Пецци на Св. Мессе в честь 25-летия повторного освящения московского Кафедрального собора, 12 декабря 2024 года

Дорогие собратья в епископском служении,

духовенство, монашествующие и посвящённые Богу люди, семьи,

уважаемые представители властей, дипломатического корпуса и разных религиозных деноминаций, гости и друзья этого собора, возлюбленные братья и сёстры!

Юбилей освящения этого храма Непорочного Зачатия, ставшего нашим Кафедральным собором, происходит в преддверии Святого юбилейного года. В течение этого года этот храм станет главным домом для паломников со всей нашей страны и, возможно, также и других стран. Здесь мы всегда сможем черпать живую воду надежды.

Надежда — главное послание этого Святого года, который, согласно древней традиции, Папа объявляет каждые двадцать пять лет. И всем нам предстоит пережить этот год именно как паломничество в надежде, которую мы будем вновь открывать для себя и разделять с другими.

Юбилей — это благодатное время, когда мы открываем двери своих сердец, своих семей и своих общин для Христа, и сами входим в то живое святилище, которым является Иисус, чтобы в Нём пережить опыт Божией любви, опыт радости общения с Богом и друг с другом в Нём. «Для всех пусть это будет момент живой и личной встречи с Господом Иисусом, «дверью» спасения (ср. Ин 10,7.9); с Тем, Кого Церковь имеет миссию провозглашать всегда, везде и всем как «надежду нашу» (ср. 1Тим 1,1)» (Франциск, Булла Spes non confundit, 1).

Надежда, переживаемая таким образом, создаёт места надежды, жилища, обители, открытые не только для своей общины, но и для всех людей. Храм — это не гетто, и не убежище. Храм открыт для всех людей доброй воли, чтобы они могли искать и найти Бога.

Вы знаете, что большую часть своей истории этот прекрасный храм был закрыт для верующих, и, казалось, что он обречен на гибель. Но молитва и труд людей сохранили его для нас, и благодаря им мы можем сегодня хвалить и благодарить Бога в стенах этой церкви. Я хочу вспомнить всех, кто больше века назад на протяжении почти двадцати лет строил этот храм, кто сделал это возможным своими пожертвованиями и трудом.

Я хочу вспомнить последнего настоятеля этого храма до его закрытия, отца Михаила Цакуля, расстрелянного после нескольких арестов. На выставке вы сможете увидеть его священническое облачение, которое мы обрели благодаря усилиям посла Республики Словакия.

Я хочу также поблагодарить отца Иосифа Заневского, первого настоятеля этого прихода после возрождения структур Католической Церкви в Москве. В его лице я также благодарю многочисленных служителей, священников, сестёр и мирян, которые посвятили свою жизнь ради воскресения этого храма и всей Церкви в России.

Кафедральный собор — это, прежде всего, место церковного общения, и это особенное общение, потому что оно состоит из людей, которые собраны вместе Христом. Епископ возглавляет это общение, и сохраняет единство Церкви в общении с Епископом Рима, Папой. Я хочу поблагодарить всех Пап, которые разными способами участвовали в возрождении этого Кафедрального собора и в его деятельности: это святой Иоанн Павел II, Бенедикт XVI, и Франциск, от которого мы получили в дар эту икону Богородицы «Спасение народа римского», которая будет сопровождать нас в течение всего Святого года, и затем будет пребывать в этом храме.

Особую благодарность я хотел бы высказать Архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, моему предшественнику, здесь присутствующему. Без него, без его смелости и упорства, мы никогда бы не увидели красоту этого Кафедрального собора.

Однако, не будем забывать, что не только епископы, духовенство и монашествующие, но каждый из нас призван участвовать в устроении этого общения.

Мне кажется очень важным, что здесь, в алтаре этого храма, положены мощи святых апостолов, епископов, священников, монашествующих, и также посвящённых Богу людей, мирян, потому что всё общение участвует в миссии, никто не лишний, все нужны, чтобы строить этот дом общения, открытый для всех людей.

Уникальность этого общения в том, что оно является одновременно и человеческим, и божественным. Общение состоит из нас, людей, бедных, измученных, грешных. Но в нём есть и святость, тот божественный принцип, который таинственно, но реально действует через изобилие даров Святого Духа.

В алтаре этого Кафедрального собора лежат реликвии многих святых — от святого апостола Андрея Первозванного, и до почти нашего современника, святого Иоанна Калабрия, итальянского священника прошлого века.

Евхаристия, которая ежедневно совершается в этом храме, не только укрепляет общение, но и питает святость каждого, кто подходит к святой трапезе.

И как не вспомнить сейчас о таинстве покаяния, о котором говорит и Папа Франциск в своём послании на Юбилейный год! Кафедральный собор — это обитель, где всегда можно приступать к исповеди. «Исповедальня этого Собора стала местом утешения и примирения с Богом, с самим собой, с общиной, и со своими братьями и сёстрами» (Послание Папы, 20241212).

Я хочу здесь особенно вспомнить и поблагодарить отца Августина, салезианца, который своим служением буквально «оживил» исповедальню!

Как часто мы входим в исповедальню измученными, подавленными, а выходим оттуда как победители, как новоиспечённые «святые». В исповедальне происходит преодоление нечестия, злобы, зла. В исповедальне мы также открываем, что наша надежда касается не только вечности, но и ближайшего будущего, нашей истории, человеческой истории.

Последствия зла в истории остаются, даже если оно было уже преодолено в вечности. И тогда искупительное страдание, о котором могли бы свидетельствовать эти стены, превращается в жертву ради добра, становится ступенью для построения общения, предваряющего вечное общение. Да, остаётся боль, но она больше не является возражением против блага, против «во сто крат» здесь и сейчас, против предвкушения счастья, подобного рассвету дня без заката.

Святость и свидетельство (в том числе как мученичество) составляют две части «символа» нашей надежды. Бог являет Своё милосердие через конкретные лица, через конкретное лицо нашего общения; все мы можем стать свидетелями реальной святости людей посреди нас, полной милосердия и пылкого призыва, какими были Доктор Гааз, или совсем недавно отец Бернардо, которые отдавали себя целиком ради спасения людей.

Иногда это свидетельство происходит через пролитие крови, как в случае отца Михаила и других мучеников, которые отдали свою жизнь не ради каких-то идей или структур, а ради Христа и ради общения, присутствия Его Тела в истории. Наше свидетельство сегодня — идти до конца, утверждая «Ты» Христа в нашей жизни, как Того, в Ком заключен смысл и суть нашей жизни, там, где мы живём, в том, что мы делаем.

«Быть на миссии — значит быть посланными кем-то, к кому-то, с кем-то» (монс. Паоло Мартинелли). Эти слова должны определять нашу жизнь, в этом заключается новизна Христа в нашей жизни, позволяющая нам быть в большей степени человечными, открытыми, гостеприимными, в большей степени отцами и матерями для своих детей, в большей степени мужьями и жёнами, в большей степени создателями новой цивилизации истины и любви для всех людей, братьев и сестёр, в большей степени друзьями друг для друга. И тогда, да, это общение (скажем мы с трепетом из-за наших постоянных предательств) становится дружбой. Наше общение может и должно быть только дружбой. Вот почему Иисус называет Своих друзьями (ср. Ин 15,15). Он называет другом даже Иуду, который собирается предать Его в который раз! Так пусть же и мы будем становиться всё более и более настоящими друзьями!

Наш Кафедральный собор посвящён Марии Непорочно Зачатой, которую мы несколько дней назад торжественно праздновали. Здесь, в алтаре, хранятся реликвии Её покрова. «Под Твою защиту прибегаем», — обращаемся мы к Ней в конце каждой Святой Мессы. Пусть Богоматерь, принимающая нас в Свои объятия милосердия, будет нашим проводником. Она, чей взгляд всегда обращён ко Христу, да поможет нам увидеть в этом Соборе жилище подлинного мира, возрождения, и победы над злом.

О Мария, «Ты упования живой родник», — поёт великий поэт Данте. Надежда Марии, Матери всякой надежды, способна «остановить великий поезд вечности на станции нашей жизни» (Л. Джуссани), ибо без упования, без надежды, жить невозможно. Пусть этот живой родник надежды будет наполнять утро каждого дня самым ярким, самым утешительным и прекрасным смыслом жизни, какой только может быть.

О Богородица, Ты залог и уверенность нашей надежды! Аминь.



Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери

(Фото Ольги Дубягиной)