Продолжается Синод по Амазонии: драма наркотрафика и межрелигиозный диалог

Наркотрафик стал одной из самых резонансных тем, которые обсуждались на Синоде епископов в ходе его 6-й Генеральной конгрегации во второй половине дня 9 октября. Участники Ассамблеи обращали внимание на значительное расширение выращивания в Амазонии компонентов наркотиков, чему сопутствует рост преступности, и появление многочисленных проблем в сфере экологии, экономики и системы здравоохранения.

На Синоде говорили о необходимости «экологического обращения», обращали внимание на уничтожение амазонских лесов и их биоразнообразия в результате строительства гидроэлектростанций и пожаров, вызванных умышленными поджогами. Была обозначена в этой связи и миссия Церкви: поспособствовать, чтобы тема интегральной экологии вошла в повестку дня международных структур.

Говоря об инкультурации и евангелизации, участники Ассамблеи заметили, что, поскольку Слово Божие восприняло человеческую природу, чтобы явить всю полноту Своей любви, Церковь также призвана облекаться в человеческую реальность, как это и делают многочисленные миссионеры в Амазонии. Подчеркивалась важность сохранения народного благочестия, характерной черты веры местного населения.

Синодальные отцы обращали внимание на потребность в экуменическом и межрелигиозном диалоге, который должен основываться на взаимном доверии, воспринимать отличительные особенности в качестве возможностей, избегать религиозной колонизации. Речь шла о важности сотрудничества с представителями других конфессий в сфере прав человека и в вопросах экологии.

Дискуссии в Синодальном зале начались после молитвы Святейшего Отца за «братьев-иудеев» по случаю праздника Йом-Кипур. Подводя итоги 6-й конгрегации, Франциск упомянул в молитве жертв террористического нападения на синагогу в немецком городе Галле, имевшего место днем 9 октября и приведшего к гибели двух человек.

По материалам Vatican News