Призыв к молитве о Святейшем Отце Франциске

Дорогие братья и сестры,

священники, монашествующие!

Как вы знаете, уже больше недели Папа Франциск находится в больнице, и последние несколько дней врачи оценивают его состояние как «критическое» и связанное с опасностью для жизни. Мы понимаем, что, когда речь идет о таком пациенте, врачи не станут говорить подобные слова легкомысленно.

Это наполняет наши сердца тревогой и желанием в молитве быть рядом со Святейшим Отцом, но прежде всего — надеждой на милосердную любовь Бога, в руке Которого жизнь каждого из нас. Сам Папа из больницы поблагодарил верующих всего мира, особенно детей, за множество трогательных посланий, в которых они выражают ему свою любовь и заботу. Франциск вверил всех нас заступничеству Пресвятой Девы Марии и попросил продолжить молиться о нем.

Вместе с моими братьями епископами я обращаюсь к вам, братья и сестры, с призывом объединиться друг с другом и верующими во всем мире в молитве о Епископе Рима, прося об исцелении и укреплении для него перед лицом этого огромного испытания. Прошу каждого из вас найти время в течение дня, чтобы помолиться в намерениях Святейшего Отца, священников прошу служить о нем Святую Мессу.



Архиепископ Павел Пецци

Председатель Конференции

католических епископов России

25 февраля 2025 года

Источник: официальный сайт ККЕР

(Фото: ANSA 2024 / Alessandro Di Meo)