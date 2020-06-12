Присяга папских гвардейцев перенесена на октябрь

Присяга папских гвардейцев перенесена на октябрь

Июнь 12, 2020

По сообщению командования Папской Швейцарской гвардии, в этом году 38 новобранцев, которая по традиции должна была состояться 6 мая, пройдёт 4 октября, за закрытыми дверями и без присутствия гостей, в соответствии с санитарными мерами по противодействию COVID-19. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В воскресенье 4 октября в 7 часов 30 минут торжественная Святая Месса будет отслужена в базилике Святого Петра, а не в ватиканской церкви Святых Мартина и Себастьяна, как это происходило ранее: этот храм слишком мал, чтобы обеспечить необходимое расстояние между всеми участниками. В 17 часов во дворе Святого Дамаса пройдёт церемония присяги, которая в случае плохой погоды будет перенесена в Зал Павла VI. На церемонии не смогут присутствовать ни родители, ни другие родственники новобранцев, гости и делегации из Швейцарии, однако, по сообщению командования, будет иметь место прямая телевизионная трансляция.

В настоящее время на службе в Папской Швейцарской гвардии состоят 135 молодых алебардщиков и офицеров, и 6 мая для них – особенная дата: именно в этот день в 1527 году 147 их предшественников отдали жизнь, защищая Папу Римского Климента VII во время разграбления Рима солдатами императора Карла V.

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