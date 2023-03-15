Приостановлены дипломатические связи между Никарагуа и Св. Престолом

Приостановлены дипломатические связи между Никарагуа и Св. Престолом

Март 15, 2023

Приостановлены дипломатические связи между и Святейшим Престолом,  со ссылкой на Министерство иностранных дел . Власти запросили о закрытии соответствующих дипломатических представительств. Однако речь не идет о разрыве дипломатических отношений, как это интерпретировали некоторые СМИ, пишет Vatican News.

12 марта 2022 года апостольский нунций в Манагуа монсеньор Вальдемар Станислав Соммертаг был выдворен из страны, на что отреагировал специальным заявлением, подчеркивая: «Подобная мера представляется необъяснимой, поскольку в ходе своей миссии монсеньор Соммертаг трудился с глубокой самоотдачей ради блага Церкви и народа Никарагуа, особенно самых уязвимых, всегда стараясь содействовать добрым отношениям между Апостольским Престолом и властями Никарагуа».

В одном из прошлогодних интервью в ответ на вопрос об отношениях с Никарагуа отметил, что Святейший Престол всегда стремится к диалогу: «Святейший Престол никогда не уходит по своей воле, если его не выдворяют. Он всегда старается сохранить и то, что может быть сохранено терпением и диалогом».

Общественно-политическая обстановка в Никарагуа в последние годы значительно ухудшилась, растут репрессии в отношении митингующих, участились аресты и высылки из страны. После нескольких месяцев домашнего ареста был заключен в тюрьму монсеньор Роландо Альварес, епископ Матагальпы, безосновательно приговоренный к 26 годам лишения свободы. С тех пор от него нет никаких вестей.

Фото: Кафедральный собор в Матагальпе, на баннере — монсеньор Альварес с Папой

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