Приоритеты Caritas Internationalis – мир и согласие среди людей

По случаю Международного дня мира, который отмечается 21 сентября, ватиканская благотворительная организация призывает к прекращению конфликтов во всём мире, передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Положить конец войне и насилию во всём мире, особенно на Ближнем Востоке, содействовать диалогу в поисках политического решения всех конфликтов: с таким призывом фонд Caritas Internationalis выступил по случаю Международного дня мира, учреждённого в 1981 году Генеральной ассамблеей ООН.

Католическая организация призывает к отмене экономических санкций против Сирии, усугубляющих конфликт, и предлагает политическим лидерам сесть за стол переговоров. Государства должны «содействовать миру в зонах конфликтов и обеспечить международную помощь в целях развития» прежде всего местным общинам; необходимо создавать возможности для образования и трудоустройства, особенно для молодых людей, которые рискуют быть завербованными вооружёнными группами и ополченцами. Caritas Internationalis призывает «поддержать религиозных лидеров и религиозные общины в продвижении межрелигиозного диалога».

«Память о прошлом, – говорится в документе, – должна побудить нас к обращению и стремлению к миру и гармонии, способствующих целостному человеческому развитию». Международная организация отмечает, что «в наши дни миллионы людей не могут жить достойно из-за войн и насилия; они гибнут из-за конфликтов и насилия, причины которых кроются в эгоизме, алчности, коррупции, религиозной и этнической дискриминации и в незаконной эксплуатации природных ресурсов».

Ссылаясь на слова Папы Франциска – «Любая война является братоубийством, уничтожающим сам проект братства, заложенный в призвании человеческой семьи», – Caritas Internationalis заявляет, что мир – это «культура, которую необходимо взращивать, делиться и жить ею на всех уровнях общества». По этой причине, говорится в заявлении, «Каритас» привержена делу мира, продвигая братство, взаимный обмен и диалог в местных сообществах. Международная организация черпает глубокое вдохновение в энциклике Populorum Progressio, в которой Павел VI утверждал, что «развитие – это новое имя мира».

Caritas Internationalis подчёркивает: «В то время, когда Covid-19 выявил хрупкость человеческой жизни и объединил всё человечество в борьбе с распространением вируса, мы обязаны бороться с любыми формами разделения и ненависти. Следуя неоднократному призыву Папы Франциска, мы должны действовать против недоверия и страха, которые ослабляют отношения и увеличивают риск насилия».

Католическая организация считает приоритетным стремление каждого человека к миру и достойной жизни, поэтому во всём мире она осуществляет программы по достижению этих целей: