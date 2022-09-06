Приезд Папы Римского в Россию без приглашения РПЦ вряд ли возможен — Легойда

Русская Православная Церковь и Римско-Католическая Церковь обсуждают возможные контакты Папы Римского Франциска и Патриарха Кирилла, но пока договоренности не достигнуты. Об этом ТАСС сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Взаимодействие с католической церковью постоянно ведется отделом внешних церковных связей, это одна из тем, которая обсуждается, но здесь любые заявления делаются после того, как достигнуты договоренности. А пока договоренности не достигнуты, и комментариев не предполагается», — сказал Легойда, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли приезд Папы Римского в Россию на уровне РПЦ.

Он отметил, что приезд Папы Римского Франциска в Россию в качестве главы государства Ватикан по приглашению российских властей, но без приглашения Русской Православной Церкви вряд ли возможен.

«Я себе такую ситуацию не очень представляю, потому что Папа — глава Римско-Католической Церкви, и вряд ли он поедет куда бы то ни было без приглашения религиозного лидера», — пояснил Легойда.

Ранее неоднократно сообщалось о желании Папы Римского посетить Москву, а затем Киев. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом рассказывал ТАСС, что сообщал о желании Папы посетить Москву представителям российских властей, но получил ответ, что поездку лучше отложить из-за событий на Украине. Также Папа Римский Франциск сообщил в опубликованном в воскресенье вечером интервью телеканалу CNN Portugal, что врачи рекомендуют ему отменить сентябрьский визит в Казахстан на Съезд лидеров мировых и традиционных религий и в ближайшее время воздержаться от посещения России и Украины из-за проблем со здоровьем.