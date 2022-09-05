CNN Portugal: Папа Римский отложит визит в Россию и на Украину из-за проблем с коленом

Папа Римский Франциск, отвечая на вопрос о возможности поездки в Киев или Москву, заявил, что врачи запретили ему путешествовать до Апостольского визита в Казахстан 13-15 сентября, пишет РИА Новости.

«Визит в воздухе, пока я не знаю», — сказал Папа Франциск в интервью телеканалу CNN Portugal.

«Сейчас я не могу поехать, потому что после поездки в Канаду немного замедлилось восстановление колена, и врач мне запретил: «До Казахстана вы ехать не можете», — заявил Понтифик, продолжая мысль о посреднических усилиях Ватикана по урегулированию конфликта на Украине.

Он добавил, что находится в контакте с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, делает все возможное для разрешения конфликта, а также признал сложность такого диалога.

«Я делаю то, что могу. И я прошу всех сделать то, что они могут… Но ситуация действительно трагичная», — поделился Папа.

Визит Папы Франциска в Казахстан намечен на 13-15 сентября, где состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.